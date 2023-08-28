Російські окупанти обстріляли Торецьк з "Урагану", є жертви [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли місто Торецьк з РСЗВ "Ураган". В результаті атаки загинула одна людина і ще декілька постраждали.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.
Російська атака відбулася сьогодні о 18:00.
Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.
Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.
Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.
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