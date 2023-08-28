Російські військові обстріляли місто Торецьк з РСЗВ "Ураган". В результаті атаки загинула одна людина і ще декілька постраждали.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Російська атака відбулася сьогодні о 18:00.

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.