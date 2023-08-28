Україна переводить на максимум виробництво вітчизняної зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, президент провів сьогодні окрему нараду щодо українського виробництва зброї. На ньому були присутні представники Мінстратегпром, Укроборонпром та керівники вітчизняних виробництв.

"Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", - заявив Зеленський.