Збереження історичних пам'яток та артефактів - це одне з головних завдань під час війни

Києво-Печерська Лавра - від заснування й до сьогодні. До 950-річчя закладення Успенського собору на території заповідника відкрили тематичну виставку. Відвідувачі можуть побачити, зокрема, й унікальні артефакти княжої доби. На відкритті побував Юрій Куций.

Пані Ірина - кураторка виставки! Вона разом з науковими співробітниками Києво-Печерського заповідника, декілька років виношувала ідею створення експозиції, яка б присвячувалася Успенському собору - одному з найвеличніших, найрозкішніших та найдавніших соборів нашої країни. Тому команду науковців труднощі не лякали.

Ірина Шульц, кураторка виставки:

Ви бачите ці артефакти, переважна більшість труднощів, тому що вони важкі - це шифр, (сміється), плимфа, цегла княжої доби, це фрагменти орноментальних плит, капітель, колони, які можуть бути важчі за 100 кілограм.

Успенський собор за свою майже тисячолітню історію переживав чимало бід, проте жінка шкодує, як науковець, що в часи Другої світової війни він був варварськи зруйнований вщент та до наших часів дійшли лише фрагменти неймовірного оздоблення святині.

Ірина Шульц, кураторка виставки:

Але все одно цей собор завжди поставав як та птиця Фенікс. Хотілося б, щоб люди зрозуміли наскільки важливо нам знати свою історію, наше коріння.

Максим Остапенко, в.о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра":

Це унікальний храм, тому що він власне завершилася його відбудова в 2000-му році, він багато десятиліть простояв в руїнах і цьому передувала важка робота архітекторів-археологів.

День для відкриття виставки обрали не випадково.

Максим Остапенко, в.о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра":

Власне сьогодні у нас видатна дата для заповідника, і для цієї історичної пам'ятки саме 950 років назад було закладено цю унікальну памятку княжої доби.

Збереження історичних пам'яток та артефактів - це одне з головних завдань під час війни, - запевняють у Міністерстві культури та інформполітики. Однак розраховувати на бюджетні гроші не доводиться.

Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України: