Збройні сили України стримують наступ окупантів в районі Мар'їнки та просуваються на Мелітопольському напрямку. Напередодні в Міноборони офіційно повідомили про звільнення села Роботине, на Запоріжжі. Бої за нього тривали три місяці. І цей населений пункт стратегічно важливий для нашого подальшого наступу.

Зачищають позиції окупантів Збройні сили й під Бахмутом. Бійці 3-ої штурмової бригади оприлюднили відео як заходять впритул до лісосмуги, де розміщені ворожі локації. Докладніше про ситуацію на фронті - дивіться в огляді.

Так українські РСЗВ працюють по позиціях окупантів на Сватівсько-Купʼянському напрямку.

Атаки росіян тут не припиняються - в них є завдання протиснути нашу оборону. Гарячими точками війни на Луганщині є деокуповані села Невське, Червонопопівка.

За інформацією Луганської ОВА:

Противник додає ще більше особового складу, техніки та залучає авіацію. Удари наносяться по Надії, Твердохлібовому та М'ясожарівці.

Традиційно ворог обстрілює Білогорівку. Не просто в кремінських лісах та серебрянському лісництві. Бійці на відбитих у росіян позиціях виявляють боєприпаси для мінометів, схожі на 60-міліметрові.

Наразі в Кремінських лісах тривають позиційні бої. На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ.

Це відео з району Кліщіївки. Нацгвардійці з бригади "Лють" проводять зачистку території.

Під час цієї операції було ліквідовано п'ятьох окупантів, та понад 10 зазнали поранень.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. Ворог здійснив безуспішні спроби відновлення втрачених позицій у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки. Під час успішних бойових дій сили оборони витіснили супротивника з районів на схід і в центральній частині Кліщіївки.

Окупанти завдали артилерійського удару по селу Зоряне, що поблизу Маріїнки.

Артилерійський снаряд росіян влучив у приватний сектор. В одному з будинків жила родина з дітьми.

Артем Щусь, керівник Курахівського районного відділу поліції:

При попаданні було смертельно поранено одного чоловіка, другий чоловік також отримав дуже важкі поранення, ми до останнього намагалися врятувати, довезли до лікарні і там чоловік, на жаль, помер.

Від російських мін дістала поранення й жінка. Її під обстрілами довелося вивозити до лікарні

Цього разу від обстрілів діти фізично не постраждали, але на їхніх очах загинули близькі люди. У прифронтових районах Донеччини залишається 89 дітей. Їх евакуація має відбутися в найближчі тижні.