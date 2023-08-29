На Рівненщині бійці одного з підрозділів тероборони облаштовують позиції на північному кордоні з Білоруссю. Як несуть службу на тамтешньому рубежі і чи не вдається до провокацій ворог? Розкаже Сніжана Сидорук.

Ось так і проживаєм. Світло провели, розеточки є. Так все бомба. Все як має буть.

Це підземне житло бійці одного з підрозділів тероборони облаштували нещодавно. Сюди перебралися на нове місце служби.

Позивний "Командо", виконувач обов'язків командира взводу:

Все для того, щоб вижить. Вода поставляється або з колодязя, або нам її централізовано поставляють в цистерні. Їжу нам теж привозять. А все інше солдат зобов'язаний зробить сам: облаштувать себе, дивиться за гігієною, за спорядженням, за зброєю. Це обов'язок кожного військового.

Взвод "Командо" боронить північний кордон з Білоруссю. Проживають у бліндажах на взводному опорному пункті найближче до передових позицій. За словами військового, це дозволяє швидше зайняти свою бійницю і приготуватися до бою.

Окрім облаштування позицій тероборонівці зводять інженерні споруди, відпрацьовують стрільбу та тактику бою, а ще проходять навчання з домедичної допомоги.

Позивний "Командо", виконуючий обов'язки командира взводу:

Навчання постійно проходять. Вони і на внутрішньому рівні, вони і на рівні ось роти, батальйона. Постійно є стрільби з різноманітної зброї. Доволі часто приїжджають до нас медичні інструктори і тим більше у взводі є свій медик, який часто проводить такі заняття, адже воно забувається з часом. Тому ось ці постійні нагадування - вони справді треба.

Поміж навчаннями бійці займаються своїм побутом. Побудували кухню, їдальню, місця для відпочинку. До новосілля готувалися усі разом. Допомагали й місцеві жителі.

Позивний "Командо", виконувач обов'язків командира взводу:

З місцевим населенням в основному дружелюбні стосунки. Не було відвертих конфліктів. Єдине, звичайно, в час збирання ягід пояснить людині, що там заміновано і туди краще не ходить. Ось, а людина там прожила все життя. Інколи буває це важко, а так всіляким чином місцеве населення допомагає. Ось. І навіть продуктами, і транспортом.

Поки на північному кордоні - спокійно. І попри те, що у Білорусі увесь час тривають військові навчання, наша розвідка не бачить жодних ознак вторгнення з цього боку. Якщо ж лукашенко таки зважиться втягнути свою армію у війну, взвод "Командо" готовий дати відсіч.