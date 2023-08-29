Чи всі навчальні заклади зможуть відкрити свої двері: подробиці [ Редагувати ]
До старту нового навчального року залишається три дні. Освітній процес супроводжуватиметься рядом змін, які продиктовані військовими реаліями. Як проходитимуть уроки - очно, дистанційно або змішано - визначатимуть самі навчальні заклади і змінювати формат зможуть впродовж року. З'являться в програмі також й нові предмети - як-то мінна безпека, "Захист Батьківщини" та перша медична допомога.
Але чи всі навчальні заклади зможуть відкрити свої двері? На Київщині - до прикладу, після деокупації відновлено 85 відсотків шкіл і ліцеїв. Решта - 15% - ще на ремонті. Роман Барашев розкаже докладніше як просуваються роботи.
Ранок 23 серпня. Російський снаряд потрапляє у школу в місті Ромни на Сумщині. Серед загиблих - директор школи, заступник директора, секретар і бібліотекар.
Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України:
Школа знищена. Укриття у закладі вціліло й витримало. Бережіть себе та близьких. Зважайте на повітряні тривоги. Спускайтеся до сховища.
Понад 360 вщент зруйнованих і 3 750 пошкоджених. Дві третини всіх закладів освіти пошкоджені в Донецькій, приблизно кожен третій - у Харківській, та Луганській, чверть - у Миколаївській та Херсонській. З такими невтішними показниками система освіти України зустрічає новий навчальний рік.
В'ячеслав - родом із Константинівки, що на Донеччині. Рашисти розбомбили його дім, відтак чоловік - переїхав із сім'єю до Бучі, на Київщині. Відбудовує школу в понівеченому селі Ситняки. Зізнається - робить усе, мов для рідного сина, якому в цьому році йти у випускний клас.
Вʼячеслав Мороз, будівельник:
Як закінчиться війна, відбудуємо все, повернусь додому.
Ірина Волощенко, начальник відділу освіти Макарівської селищної ради:
Тут, під час активної фази бойових дій, упало поряд 3 авіабомби, заклад був дуже сильно пошкоджений. Майже не було даху, шиферу на даху… Були тріщини на стінах, був заклад - один із гірших в нашій громаді по пошкодженнях.
Першого вересня в цьому ліцеї пролунає перший за півтора року дзвоник. Відновлювальні роботи тривали 5 місяців.
Наявність укриття. Для кожного освітнього закладу в Україні тепер це - головна умова проведення оффлайн-занять. Це сховище здатне вмістити 90 учнів. Кошти на ремонт збирали всім світом - частина з місцевого бюджету, частина від українських та міжнародних благодійників.
Петро Барановський, директор Ситняківського ліцею:
Багато помагали волонтери, громадські організації, навіть релігійні організації... Левова частка зовнішніх робіт була виконана самостійно - і обслуговуючим персоналом, і педагогічними працівниками.
А це - Ірпінь. Ліцей №3. Також відкриє двері 1 вересня. Фонд ЮНІСЕФ дав на капітальний ремонт понівеченої снарядами будівлі 8 мільйонів євро.
Станіслав Федоров, директор Ірпінського ліцею №3:
Починаючи з березня 2023 року, приступили до активної фази капітального ремонту…. Мережі, ремонтні роботи, фасадні роботи - все це робиться одночасно.
Весь час після вторгнення окупантів заняття для ліцеїстів вчителі проводили дистанційно. Тепер - працюватимуть у змішаному форматі: тиждень клас ходить до ліцею, тиждень - навчається онлайн. Все тому, що для всіх учнів не вистачає місця в укритті.
Кожен клас обладнаний рукомийником, бойлером. В кожному класі - гаряча вода.
Під час відновлення ліцею тут намагалися створити сучасний простір для навчання, каже директор.
Встановити покриття - і зал готовий. Тут баскетбол, футбол, флорбол, в цьому залі волейболу немає, є в сусідньому, гандбол і регбі. В мене в школі до війни розвивалося 20 видів спорту.
А ось - оновлений актовий зал.
Станіслав Федорів, директор Ірпінського ліцею №3:
По проекту мав бути амфітеатр. Я категорично від цього відмовився. Коли амфітеатр, площа зайнята і вона не функціонує. А мені хочеться, щоб це було максимально функціональне приміщення, де можна проводити тренування з танців, шейпінгу, йоги.
Андрій Каріков, громадський діяч:
За моєю спиною ви бачите футбольне поле і бігову доріжку, в яку було пряме попадання артилерійського снаряду. Це один з 30 артилерійських снарядів, які попали як у будівлю, так і в спортивну інфраструктуру. Ми все полагодили, відремонтували.
Чиновники обіцяють - на Київщині будуть відновлені всі без винятку понівечені освітні заклади. Таких в області залишилося близько 30-ти.
Жанна Осипенко, заступниця голови Київської ОВА:
Рішень про закриття, ліквідацію закладів не приймалося. Ми зберегли повністю мережу всіх закладів освіти... Найближчим часом розпочнуться будівельні роботи в тих закладах, в яких не розпочалась активна будівельна діяльність.
А отже, вже зовсім скоро всі діти на Київщині зможуть сісти за парти своїх відбудованих і навіть оновлених навчальних закладів.
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