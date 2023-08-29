Весь час після вторгнення окупантів заняття для ліцеїстів вчителі проводили дистанційно.

До старту нового навчального року залишається три дні. Освітній процес супроводжуватиметься рядом змін, які продиктовані військовими реаліями. Як проходитимуть уроки - очно, дистанційно або змішано - визначатимуть самі навчальні заклади і змінювати формат зможуть впродовж року. З'являться в програмі також й нові предмети - як-то мінна безпека, "Захист Батьківщини" та перша медична допомога.

Але чи всі навчальні заклади зможуть відкрити свої двері? На Київщині - до прикладу, після деокупації відновлено 85 відсотків шкіл і ліцеїв. Решта - 15% - ще на ремонті. Роман Барашев розкаже докладніше як просуваються роботи.

Ранок 23 серпня. Російський снаряд потрапляє у школу в місті Ромни на Сумщині. Серед загиблих - директор школи, заступник директора, секретар і бібліотекар.

Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України:

Школа знищена. Укриття у закладі вціліло й витримало. Бережіть себе та близьких. Зважайте на повітряні тривоги. Спускайтеся до сховища.

Понад 360 вщент зруйнованих і 3 750 пошкоджених. Дві третини всіх закладів освіти пошкоджені в Донецькій, приблизно кожен третій - у Харківській, та Луганській, чверть - у Миколаївській та Херсонській. З такими невтішними показниками система освіти України зустрічає новий навчальний рік.

В'ячеслав - родом із Константинівки, що на Донеччині. Рашисти розбомбили його дім, відтак чоловік - переїхав із сім'єю до Бучі, на Київщині. Відбудовує школу в понівеченому селі Ситняки. Зізнається - робить усе, мов для рідного сина, якому в цьому році йти у випускний клас.

Вʼячеслав Мороз, будівельник:

Як закінчиться війна, відбудуємо все, повернусь додому.

Ірина Волощенко, начальник відділу освіти Макарівської селищної ради:

Тут, під час активної фази бойових дій, упало поряд 3 авіабомби, заклад був дуже сильно пошкоджений. Майже не було даху, шиферу на даху… Були тріщини на стінах, був заклад - один із гірших в нашій громаді по пошкодженнях.

Першого вересня в цьому ліцеї пролунає перший за півтора року дзвоник. Відновлювальні роботи тривали 5 місяців.

Наявність укриття. Для кожного освітнього закладу в Україні тепер це - головна умова проведення оффлайн-занять. Це сховище здатне вмістити 90 учнів. Кошти на ремонт збирали всім світом - частина з місцевого бюджету, частина від українських та міжнародних благодійників.

Петро Барановський, директор Ситняківського ліцею:

Багато помагали волонтери, громадські організації, навіть релігійні організації... Левова частка зовнішніх робіт була виконана самостійно - і обслуговуючим персоналом, і педагогічними працівниками.

А це - Ірпінь. Ліцей №3. Також відкриє двері 1 вересня. Фонд ЮНІСЕФ дав на капітальний ремонт понівеченої снарядами будівлі 8 мільйонів євро.

Станіслав Федоров, директор Ірпінського ліцею №3:

Починаючи з березня 2023 року, приступили до активної фази капітального ремонту…. Мережі, ремонтні роботи, фасадні роботи - все це робиться одночасно.

Весь час після вторгнення окупантів заняття для ліцеїстів вчителі проводили дистанційно. Тепер - працюватимуть у змішаному форматі: тиждень клас ходить до ліцею, тиждень - навчається онлайн. Все тому, що для всіх учнів не вистачає місця в укритті.

Кожен клас обладнаний рукомийником, бойлером. В кожному класі - гаряча вода.

Під час відновлення ліцею тут намагалися створити сучасний простір для навчання, каже директор.

Встановити покриття - і зал готовий. Тут баскетбол, футбол, флорбол, в цьому залі волейболу немає, є в сусідньому, гандбол і регбі. В мене в школі до війни розвивалося 20 видів спорту.

А ось - оновлений актовий зал.

Станіслав Федорів, директор Ірпінського ліцею №3:

По проекту мав бути амфітеатр. Я категорично від цього відмовився. Коли амфітеатр, площа зайнята і вона не функціонує. А мені хочеться, щоб це було максимально функціональне приміщення, де можна проводити тренування з танців, шейпінгу, йоги.

Андрій Каріков, громадський діяч:

За моєю спиною ви бачите футбольне поле і бігову доріжку, в яку було пряме попадання артилерійського снаряду. Це один з 30 артилерійських снарядів, які попали як у будівлю, так і в спортивну інфраструктуру. Ми все полагодили, відремонтували.

Чиновники обіцяють - на Київщині будуть відновлені всі без винятку понівечені освітні заклади. Таких в області залишилося близько 30-ти.

Жанна Осипенко, заступниця голови Київської ОВА:

Рішень про закриття, ліквідацію закладів не приймалося. Ми зберегли повністю мережу всіх закладів освіти... Найближчим часом розпочнуться будівельні роботи в тих закладах, в яких не розпочалась активна будівельна діяльність.

А отже, вже зовсім скоро всі діти на Київщині зможуть сісти за парти своїх відбудованих і навіть оновлених навчальних закладів.