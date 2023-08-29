У Черкасах медики віддали свої власні премії і придбали тягач із причепом для ЗСУ [ Редагувати ]
Премії - на підтримку Збройних сил. У Черкасах медики власним коштом придбали автомобільний тягач з причепом для потреб ЗСУ. До акції долучилися всі працівники екстреної меддопомоги. Загальними зусиллями їм вдалося зібрати більше 4-х мільйонів гривень. Детальніше - в матеріалі.
Тягач із причепом - техніка надкважлива для наших бійців. А придбали її завдяки співробітникам черкаського центру екстреної медичної допомоги. Свою премію на цю справу віддала і пані Ірина.
Ірина Переветайло, лікарка медицини невідкладних станів:
Щиро пішли на цей крок, тому що кожен громадянин України повинен допомагати нашим захисникам. Ми обговорювали це і приняли рішення, шо потрібно це зробити.
Медики вирішили підтримати військових, і водночас нагадати, що спільними зусиллями українці можуть робити великі справи.
Володимир Дяченко, фельдшер:
Війна в страні - це не тільки чиясь робота, це не тільки робота військових, але й робота тилу. Робота нас, як медпрацівників.
Ідея віддати премії до дня незалежності на потреби ЗСУ виникла у кількох співробітників. ініціативу підтримав весь колектив, а це понад 1200 осіб.
Ігор Фесун, керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради:
Перерахувати для закупівлю чогось хорошого, толкового для ЗСУ безпосередньо, не на загальний рахунок, а для певної частини, яка займається охороною нашого неба, всі 100% погодились, ми навіть не чекали. Ми навіть не чекали, шо всі написали заяви з проханням перерахувати ці кошти.
Загалом зібрали понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. І вже передали військовим ключі від новенького тягача.
Подарували нам новітній зразок техніки, техніка буде виконувати завдання логістичного і шоб наші підрозділи здійснювали вкрай важкі бойові завдання.
Працівники екстренки у Черкасах переконані: такі кроки потрібні, бо війна триває і забувати про це не можна, а особливо - в тилу.
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