Два реанімобілі і два позашляховика для військових передав британець з українським корінням Анатолій Тельпов. Коли російські окупанти вдерлися до України, лікар за професією, одразу взявся допомагати своїм землякам! На цьому волонтер зупинятися не збирається і планує наростити масштаби поставок машин і квадроциклів.

Михайло Манилюк розповість - чи вдалося волонтерам доставити британські швидкі для військових в зону бойових дій.

Машини швидкої допомоги виїжджають з міста Ньюкасл у далеку подорож.

Велика Британія… Німеччина… Польща… Вони подолали сотні кілометрів. І зрештою, через п'ять днів у дорозі - дісталися Києва.

Юрій, працівник станції техобслуговування:

Машина взагалі для таких цілей - то взагалі отлічна. Так що вона справляється зі своїми завданнями. Ну вона вивезе із любих умов.

Тут, на столичній СТО, механіки перевірили двигуни чотириколісних рятівниць та ходову, перефарбували їх у камуфляжний колір.

Максим, майстер станції техобслуговування:

Спочатку передивились ходову, потрібно було декілька салінблоків замінити, колодки тормозні, діски, тоїсть по ходовій були питання. Ми це устранили.

Цим машинам - понад десять років. Однак майстри переконують - швидкі зможуть проїхати ще не одну тисячу кілометрів!

Ви ж бачите, що состояніє загалом нормальне. Все чистенько, акуратно, все що ми робили - ми за собою прибрали. Коробка автомат - це дуже зручно.

Два реанімобілі, два позашляховики. Увесь цей транспорт - для наших захисників!

Олександр Артемчук, волонтер:

Одна швидка їде в тридцяту бригаду з позашляховиком. Одна автівка їде до морпіхів і одна швидка їде до добробату.

Такі машини зараз потрібні там, де постійно свистять кулі та вибухають ворожі снаряди. На фронті захисники щодня отримують поранення!

Олександр Артемчук, волонтер:

Машина оснащена пандусом, котрий опускається - це якраз для тяжких поранених, можна ноші завозити зразу з пораненим.

Аптечки, кисневе обладнання, дефібрилятор - цей реанімобіль має все найнеобхідніше, аби не дати серцю пораненого воїна зупинитися.

Олексій Ясинський, волонтер:

Тут є окреме відділення для ношів, ось виїхав, не обов'язково можна на колесах, а одразу, якщо треба людину покласти, донести. Витягли, поставили й окей.

А цей позашляховик - для швидкої евакуації легкопоранених бійців.

Олексій Ясинський, волонтер:

Це англійський варіант використання "Ленд-ровера", саме в такій комплектації. Додатковими ношами. Спецмісцями для медичного обладнання. Всередині сидіння обклеєно спецматеріалом, куди можна покласти неважкого пораненого.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Швидка, маневрена, повнопривідна. На фронті ця машина здатна проїхати по бездоріжжю і вчасно довести пораненого бійця до лікарні. А отже, шанси, що він житиме - зростають!

Олексій Ясинський, волонтер:

Проект нашого англійського друга, Анатолій Тельпов разом з англійською жінкою Келлі Сторе, вони організували поставку, допомогу нашим Збройним силам. Спочатку вони працювали виключно по цивільним справам, але з початком повномасштабних дій, вони почали допомагати нашим Збройним силам України.

Анатолій Тельпов - родом з Івано-Франківська. Лікар за професією, вже більш як 20 років разом із сім'єю живе в британському місті Ньюкасл. Коли російські окупанти вдерлися до України, - взявся допомагати землякам!

Анатолій Тельпов, волонтер з Великої Британії:

Як і всі небайдужі українці - кожен обов'язково повинен долучатися до допомоги нашій державі, особливо нашій армії в цей важкий час. Це в мене було з самого першого дня війни, коли я розпочав свій перший проект, тоді я організував свій фонд і зібрав гроші на перший реанімобіль, який я передав місцевій лікарні, яка в принципі віддала своє спорядження на Схід.

Волонтер розповідає нам, які стіни доводиться пробивати, щоб достукатися до міжнародних фінансових донорів.

На початку війни було дуже важко, тому що вони передали деякий свій запас і далі вибити машини було дуже важко. Тому без перестанку все це велося, переписка, листи з армії, особисті мітинги, особисте знайомство з керівниками. І врешті решт, коли були в наявності ці машини - ми добили їх до кінця.

Та попри всі труднощі британець із українським корінням планує нарощувати масштаби допомоги!

Анатолій Тельпов, волонтер з Великої Британії:

Реанімобілі - це одна ділянка 4 на 4 і пікапи, які будуть вивозити наших поранених - це друга. І зараз я ще пробую додати для цього квадроцикли для того, щоб врятувати життя наших людей.

Тим часом українські волонтери завантажили машини гуманітарною допомогою і вже готові виїжджати!

Все вчора зібрали і дай Боже, щоб нормально доїхали. Повністю заповнена машина. Це медицина, їжа, різні речі для наших військових. В Краматорську передача буде і в Курахове буде передача, а також по лінії фронту всі речі, які у нас є - це будуть шпиталі, це будуть інші підрозділи Збройних сил, національна гвардія України.

Іще кілька сотень кілометрів уже по українським дорогам - і місію виконано!

Олексій Ясинський, волонтер:

Об'їздили фактично весь Донбас, передали багато матеріалів нашим військовим з різних бригад і Київських, і не Київських. Я думаю, що всі хлопці довольні і просто відчувають підтримку і що тил з ними, і ми разом.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Техніки багато не буває на фронті. Техніка – це, на жаль, розхідний матеріал і в нашому випадку - це також. В нас мають бути ресурси. Ми маємо безперервно надавати медичну допомогу.

Волонтери кажуть - попереду ще багато задач. Пошуків машин, ремонтів, транспортування. Розуміють - це треба робити, допоки триває війна. Допоки є запит на все необхідне для порятунку життя наших воїнів!

Ігор Бондарчук, волонтер: