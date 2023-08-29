Командир батальйону "Свобода" розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.
Треба розуміти, що надзвичайно динамічна ситуація, надзвичайно напружена все котрий місяць, вже більше ніж рік на східному напрямку, вся ця ділянка фронту, шириною в 50-60 км та і в принципі весь фронт від найпівнічнішої частини Харківської, Луганської області, там де ліня розмежування, і найзахіднішою точкою, там де ліня розмежування Херсонська, Запорізька область - це все найгарячіша ділянка і боєзіткнення.
"Тобто один цілковитий бій який почався, на жаль, 24 лютого 2022 року, не вщухає досі. Сучасна війна - це коли виявляється ціль понівити все, що можна. Це страшенні артилерійські обстріли, які руйнують собою всі навколишні села. На жаль, в орків, у ворога, в окупанта є перевага в артилерії, в кількість стволів, боєприпасів. Вони можуть дозволити собі накривати ці площини, трощити мирні міста, села, населені пункти, посадки, все навколо", - додав він.
В цих умовах українська армія має вигравати координацією, злагодженістю, технологіями. Перемагати точністю, хитрістю і навичками.
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