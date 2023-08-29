Вступна кампанія-2023 на бакалаврат у найбільшому виші Закарпаття - Ужгородському Національному університеті - на завершальному етапі. Прийом заяв закінчився, бюджетні місця заповнені, наразі активна фаза зарахування на контракт.

Які цьогоріч найпопулярніші спеціальності на Закарпатті - дізнавалась Ірина Ковальчук.

Стефанія - з міста Хуст з дитинства хотіла стати правником і продовжити сімейну традицію. І от вже на шляху до здійснення своєї мрії. Дівчина вступила на юридичний факультет!

Стефанія, абітурієнтка:

Це омріяна професія. Я завжди мріяла бути нотаріусом, як моя мама.

Разом із Стефанією цьогоріч вияивли бажання вчитися на юрфаці Ужгородського університету ще 850 абітурієнтів. Наразі - це найпопулярніша спеціальність в навчальному закладі.

Крістіна Головей, членкиня приймальної комісії:

Наша спеціальність - право, міжнародне право, правоохоронна діяльність зараз набирають шалених обертів.

На другому місці у рейтингу найбільш затребуваних спеціальностей - психологія. Більше половини заяв на факультет - а це понад 700 - саме на неї. Така тенденція зберігається вже другий рік поспіль і не тільки в УжНУ, а загалом по Україні, кажуть у приймальній комісії.

Кристина Червеняк, відповідальна секретарка відбіркової комісії факультету суспільних наук:

Війна, і кожна людина хоче напевно - помогти чим може і от багато людей бачать себе психологами. Адже ми знаємо, після війни у нас буде потреба у великій кількості проведення роботи з реабілітації з воїнами, їхніми сім'ями і загалом стресова ситуація.

Фармація, медсестринство та медицина - усі три медичні спеціальності теж у ТОПі. Навіть, попри встановлення порогу у 150 балів.

Анюта Герич, студентка, помічниця у приймальній комісії:

Багато хто хоче іти на медичний, але, на жаль, не має достатньої кількості балів. Минулого року було набагато більше вступників, бо не було порогового балу. А зараз людей менше, але роботи менше не стало.

А ще популярні іноземні мови та спеціальності ІТ-галузі.

Іванна Стерчо, заступниця відповіального секретаря приймальної комісії УжНУ:

ІТ-спеціальності - вони у нас на різних факультетах - це близько 1700 заяв подано на всі ІТ-спеціальності.

Спеціальними умовами вступу цьогоріч найбільше скористалися вступники з територій, де ведуться бойові дії та діти учасників бойових дій.