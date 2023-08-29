Збройні сили України стримують наступ окупантів в районі Мар'їнки та просуваються на Мелітопольському напрямку. Напередодні в Міноборони офіційно повідомили про звільнення села Роботине, на Запоріжжі. Бої за нього тривали три місяці. І цей населений пункт стратегічно важливий для нашого подальшого наступу.

Зачищають позиції окупантів Збройні сили й під Бахмутом. Бійці 3-ої штурмової бригади оприлюднили відео як вппритул наближаються до лісосмуги, де розміщені ворожі позиції. А як у цьому допомагають аеророзвідники - розкаже Ігор Левенок.

Той, хто прагне досконалості - має результат. Він став жахіттям для окупантів. Цілодобово. Вдень і вночі його "пташки" нищать загарбників.

Макс. Аеророзвідник 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, відомий як Аеробомбер. Місяць тому ми бачилися з Максом. Він якраз тестував нові боєприпаси. І прогнозував окупантам не радісну перспективу з активним переміщенням у небуття.

Ну памʼятаєте я вам говорив, що в мене стоїть ціль вразити десять чортів за день? От я побив на днях свій рекорд. Було таких два дня, за яких ми вразили майже двадцять орків. Ну це тільки таких, що ми бачили…

Відтоді на телеграм-каналі Аеробомбера з'явилося чимало нових відео як росіяни відправляються на концерт Кобзона. Ось, одне з недавніх. Помста за терористичний обстріл Чернігова.

Макс, аеророзвідник 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького:

Мені вдалося їх знищити декілька штук, плюс ви бачили там удар з артилерії досить влучний, це також було зроблено завдяки аеророзвідці, завдяки аерокоригуванню…

Макс каже, місяць був дуже насичений. Роботи багато. Наші війська просуваються вперед. Кожен штурм ворожих позицій супроводжується аеророзвідкою. Важливо виявити вогневі точки ворога. І дрони часто втрачаються як від засобів радіоелектронної боротьби, так і елементарно - від куль супротивника.

Макс, аеророзвідник 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького:

Люди, які в коментарях жаліються, що дрони дорогі і вони живуть недовго, коли ці люди бачать на відео бачать поля встелені розривами артилерійських снарядів, тобто це промахи, коли ви бачите поля всіяні ляпухами. То вважайте, що один такий промах - це тисяча доларів. Одна ляпуха - це тисяча доларів. А коли цей дрон висить у повітрі, вся артилерія стає набагато влучнішою.

За допомогою нескладної математики Макс винайшов навіть власну формулу. Порахував скільки коштує життя окупанта.

Ціна дрона ділиться на кількість знищених орків. Три дні і ми втратили три дрони, але вони відпрацювали на двісті відсотків. У нас ціна орка вийшла приблизно пʼять тисяч. Гривень.

Аеророзвідник дякує усім, хто задонатив на дрони. Після минулого сюжету вдалося назбирати на "пташку".

- Друзі, канал "Аеробомбер" спільно з телеканалом "Інтер" спільними зусиллями наколядували на 24-й "Мавік"… - Вона вже була в роботі? - Вона вже навіть полягла смертю хоробрих. - Але відпрацювала? - Вона нормально відпрацювала. - Ви задоволені? - Звичайно!

Тепер Аеробомбер опановує нову техніку по боротьбі з ворожими ребами. Як і самі дрони, вона теж не дешева.

Це найдорожча антена в Україні, вгадайте скількі вона коштує? Оцей комплекс- сто тисяч!

Але і результат не забариться, запевняє Макс. Українців просить не зупинятися. Бо кожен донат на дрони, для окупантів стає буквально смертельним вироком.