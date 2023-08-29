Щоб відновити сільську амбулаторію, треба майже 6 мільйонів гривень.

Триває відбудова звільнених сіл Харківщини. Насамперед відновлюють сільські амбулаторії та більш вцілілі будинки, щоб до холодів люди змогли повернутися додому. Що уже встигли зробити у прикордонній Руській Лозовій, і що тільки планують - знає Світлана Шекера.

Село Руська Лозова одне з перших прийняло на себе удари російської армії. Тут зруйновано 70 відсотків будівель. В місцеву амбулаторію ворожі снаряди прилітали двічі. У серпні 2022-го - поцілили в дах. Опорна стіна будівлі не витримала - розсипалася вщент. Тепер будівельники зводять її наново.

Микола Рєзнік, будівельник:

Найскладніший етап робіт - це був переложить основну стіну, тому що це опорна стіна, на ній лежить, всі плити лежать, дуже багато прийшлось нам підперти. Основні плити підперти все стойками і потім уже начинати перелажувати стіни, тому що все було в тріщинах, все було розбито.

Тут уже замінили вікна й двері. Бо їх усі винесло вибуховою хвилею. Будівельники квапляться, щоб встигнути зробити якомога більше до холодів.

Микола Рєзнік, будівельник:

Зараз вигоним основну стіну, виконуємо покрівельні роботи, електротехнічні роботи водопостачання теж, тому що за зиму все розмерзлося і відбудовуємо всі внутрішні приміщення, які постраждали.

До війни тут працювало два сімейних лікарі. Нині справляється один. Від травня Світлана Козак веде прийому у відремонтованій частині приміщення.

Світлана Козак, сімейна лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Руська Лозова:

Пацієнтів звертається багато, але не так багато, як було це до війни, більш за всього звертаються люди похилого віку, які проживають мешкають у селі, це люди з хронічними захворюваннями.

Наразі пацієнтам у Руській Лозовій ліки видають безоплатно.

Світлана Козак, сімейна лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Руська Лозова:

Є медичні препарати по гуманітарній допомозі ми видаємо ліки людям, це більш всього це люди хронічними захворюваннями, тому що і ліки в нас є.

Щоб відновити сільську амбулаторію, треба майже 6 мільйонів гривень. Гроші виділили з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету. Завершити будівельні роботи планують до холодів. А ще хочуть встигнути відремонтувати будинки з незначними пошкодженнями.

Володимир Усов, заступник начальника Харківської РВА:

Задача Офісу президента - щоб якнайшвидше відновити комунальне майно, це таке, як комунальні заклади медицини, та зробити ремонт в житлових будинках місцевих мешканців до холодів, щоб вони могли повернутися в свої домівки. Це будинки, які можливо відновити зараз за невеликі кошти і люди зможуть повернутись додому.

Зараз Руська Лозова на 80 відсотків - з електрикою. І чимало жителів села чекають, коли електропостачання відновлять повністю, щоб нарешті повернутися додому, в свої оселі.