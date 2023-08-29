У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників України. 9 років тому російські війська розстріляли з тяжкого озброєння колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом.

Щорічно у цей день Україна згадує захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.

4 серпня 2014 року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій.

року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій. 6 серпня розпочався перший штурм Іловайська.

розпочався перший штурм Іловайська. До 20 серпня українським підрозділам вдалося частково взяти місто під контроль.

Вирішальну роль у подальших подіях зіграло те, що росія неприховано почала направляти на допомогу сепаратистам своїй військові з’єднання.

28 серпня в результаті запеклих нерівних боїв українські війська опинилися в оточенні. Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами.

в результаті запеклих нерівних боїв українські війська опинилися в оточенні. Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами. Вранці 29 серпня розпочався вихід. Однак, росіяни та підконтрольні рф бойовики цинічно порушили домовленість та обстріляли обидві колони.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, які були оприлюднені у 2019 році, у боях за Іловайськ загинуло 220 осіб, з них 129 – під час виходу з оточення.

За деякими незалежними оцінками, кількість загиблих може перевищувати 300 осіб.

Всього за час проведення АТО/ООС загинуло близько 5 тисяч українських бійців.