Дев'ята річниця Іловайської трагедії: як це було [ Редагувати ]
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників України. 9 років тому російські війська розстріляли з тяжкого озброєння колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Іловайськом.
Щорічно у цей день Україна згадує захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.
- 4 серпня 2014 року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій.
- 6 серпня розпочався перший штурм Іловайська.
- До 20 серпня українським підрозділам вдалося частково взяти місто під контроль.
Вирішальну роль у подальших подіях зіграло те, що росія неприховано почала направляти на допомогу сепаратистам своїй військові з’єднання.
- 28 серпня в результаті запеклих нерівних боїв українські війська опинилися в оточенні. Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами.
- Вранці 29 серпня розпочався вихід. Однак, росіяни та підконтрольні рф бойовики цинічно порушили домовленість та обстріляли обидві колони.
За офіційними даними Генштабу ЗСУ, які були оприлюднені у 2019 році, у боях за Іловайськ загинуло 220 осіб, з них 129 – під час виходу з оточення.
За деякими незалежними оцінками, кількість загиблих може перевищувати 300 осіб.
Всього за час проведення АТО/ООС загинуло близько 5 тисяч українських бійців.
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