Підготуватися до школи. На Вінниччині збирають канцтовари для школярів-переселенців, дітей, які зростають без батьківської опіки, а також синів і доньок наших захисників. Акцію організували вінницькі поліцейські. Долучитися до неї пропонують усім охочим. Для збору канцелярії в обласному центрі та в інших містах встановили спеціальні контейнери.

Пані Тетяна разом із онучкою Поліною крокують до торгового центру. Звідти повертаються із канцелярією. Усе це купили, щоб покласти в благодійний контейнер.

Тетяна, жителька Вінниці:

Принесли діткам фломастери, принесли діткам обкладинки для зошитів та фарби. Дізналися з телеграм-каналу поліції про акцію "Допоможи дитині зібратися до школи" і вирішили долучитися….

Усе придбане Полінка опускає у контейнер. Туди ж потрапляють пакети зі шкільним приладдям, придбані поліцейськими.

Ініціатива зібрати канцелярське приладдя належить правоохоронцям. Такі контейнери у Вінниці та райцентрах області встановили чотири дні тому. Аби забезпечити найнеобхіднішим майбутніх школярів.

Наталія Йолкіна, старший інспектор ювенальної превенції ГУНП у Вінницькій обл.:

Не всі батьки можуть допомогти самостійно забрати дітей до школи. Тому ця акція покликана забезпечити малозабезпечених дітей, дітей, які являються переселенцями, також дітей наших захисників та захисниць, допомогти їм зібратися до нового навчального закладу. Небайдужі громадяни збирають зошити, портфелі, ручки, інші - канцелярію, також розвиваючі ігри і приносять до таких боксів.

Зібрати портфель до школи - і справді доволі витратно, кажуть продавці канцтоварів. Ціни на зошити, ручки, фломастери та інше приладдя - чималі . Тож така ініціатива - на часі.

Наталія Йолкіна, старший інспектор ювенальної превенції ГУНП у Вінницькій обл.:

Це - сотні дітей, які цього потребують. Списки у нас є. Ми ще їх корегуємо.

Щовечора канцтовари виймають та відвозять до відділків. А контейнери транспортують на нові локації. Акція триватиме до 30-го вересня. Потім усе зібране поліцейські відсортують та передадуть дітям.