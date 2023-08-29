Наскільки важливе звільнення Роботиного для наступу : Гуменюк дала відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні країни та наскільки важливе звільнення Роботиного для наступу.
Дуже виснажливі бої й дуже потужна робота і на рівні контрбатарейному і на рівні зіткнення на Запорізькому напрямку, це просування суходолом, це зустріч з ворогом віч-на-віч. У нашій зоні відповідальності це більше контрбатарейна боротьба, яка виражається кожного дня у наших зведеннях і звітах про знищення потужностей ворога, які він підтягує з тилу, де нам було б зручніше працювати далекобійною зброєю, не даючи ворогу можливості підтягувати свої зусилля на передову.
"За минулу добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів, знов скорочений недоплот річковий на 5 човнів, реактивна система залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс типу "Бук". Тобто, не тільки засоби нападу, а й захисту, щоб вони були безсилими перед нашими атаками", - додала вона.
Також Гуменюк розповіла, наскільки важливе для наступу звільнення села Роботине Запорізької області.
По-перше, для нас важливий кожен населений пункт, який звільняється. По-друге, саме просування Сил оборони - дуже потужний психологічний тиск на ворога. В умовах гібридної війни - це теж зброя. По-третє, будь-який населений пункт - це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі оборони, щоб не вийти звідти та точніше націлюватись на подальшу оборону ворогу. Коли ворог виведений з населеного пункту, він вимушений переходити на наступні позиції, позначаючи ті місця, де він зосереджується.
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