У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні країни та наскільки важливе звільнення Роботиного для наступу.

Дуже виснажливі бої й дуже потужна робота і на рівні контрбатарейному і на рівні зіткнення на Запорізькому напрямку, це просування суходолом, це зустріч з ворогом віч-на-віч. У нашій зоні відповідальності це більше контрбатарейна боротьба, яка виражається кожного дня у наших зведеннях і звітах про знищення потужностей ворога, які він підтягує з тилу, де нам було б зручніше працювати далекобійною зброєю, не даючи ворогу можливості підтягувати свої зусилля на передову.

"За минулу добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів, знов скорочений недоплот річковий на 5 човнів, реактивна система залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс типу "Бук". Тобто, не тільки засоби нападу, а й захисту, щоб вони були безсилими перед нашими атаками", - додала вона.

Також Гуменюк розповіла, наскільки важливе для наступу звільнення села Роботине Запорізької області.