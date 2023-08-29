Критика ЗСУ за повільний контрнаступ – неконструктивна: як оцінюють потенціал українських військових міжнародні експерти [ Редагувати ]
Критика ЗСУ за повільний контрнаступ - неконструктивна. А тактика українського командування - унікальна. В цьому впевнений директор Інституту вивчення війни генерал у відставці Джек Кін. Його думку розділяють й інші військові аналітики.
Тож як оцінюють потенціал українських військових міжнародні експерти і які очікування плекають - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Нереалістичні очікування щодо українського контрнаступу. Генерал у відставці Джек Кін розкритикував критикантів ЗСУ. Кін - очолює Інститут вивчення війни - це американський аналітичний центр, який пильно стежить за подіями на передовій та поза нею і робить щоденний аналіз ситуації.
Отже у своїй колонці для The Wall street journal генерал наполягає - офіцери США мають не критикувати, а допомогти вести війну так, як хочуть українці. Ще від початку контрнаступу військові аналітики зазначали, що ЗСУ опираються на власний досвід та знання, а не західні інструкції. Зокрема, ведуть не маневрену війну, а бої на виснаження. Але ж і озброєння в українців теж не відповідає тому, з яким за правилами НАТО, мала би проводитися операція такого штибу.
Майкл Кларк, професор, військовий аналітик:
Нам варто не забувати, що українці проводять величезний стратегічний наступ без повітряної переваги. Простий факт полягає в тому, що ми на Заході, в НАТО навіть би і не пробували таке робити. А зараз ми сидимо собі на диванах і критикуємо українців.
А критики чимало, зокрема і щодо масштабу наступу. Бо ЗСУ тиснуть окупантів одразу на кількох ділянках фронту. А американські офіцери вважають, що зосередитися треба на одній точці у Запорізькій області для прориву до Мелітополя. Щоби перерізати сухопутний міст до Криму. Втім директор Інституту вивчення війни зазначає, що цей шлях наступу очевидний і росіянам.
Там зосереджені їхні найсильніші оборонні сили. Українців на цьому напрямку чекають найсучасніші ударні вертольоти, глибокі окопи та незліченна кількість мін. Генерал Кін навпаки схвалює тактику ЗСУ, бо атаки в кількох місцях одночасно позбавили російську армію резервів та не дали зупинити просування на важливому Запорізькому напрямкові. Ця війна не схожа на інші, про це говорить не один західний експерт. І українці вже довели, що вміло адаптуються до нових викликів. Взяти хоча б використання безпілотників.
Джим Таунсенд, старший науковий співробітник "Центру нової американської безпеки":
Україна, її військовий та індустріальний комплекси зараз стають лідерами із дронних технологій і дронних тактик. Ми зараз більше вчимося у них, аніж можемо допомогти їм якимись порадами. Бо вони зараз на передовій працюють із цим. І щойно наступ набере обертів, а я думаю, так і станеться, буде цікаво подивитися на застосування дронів у ньому.
Ну і експерти відзначають, що українцям було би значно легше воювати з меншими втратами, якби у них була відповідна техніка та озброєння. Бо, приміром, боєприпаси великої дальності знищували б інфраструктуру в тилу в противника, тим самим послаблювали б його на полі бою. А з наявним озброєнням, ЗСУ вимушені атакувати безпосередньо на лінії фронту. Велику перевагу українцям нададуть винищувачі Ф-16, але їх ще доведеться почекати.
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