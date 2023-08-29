За прототипом Hummer: у Рівному волонтери та умільці власноруч створили броньований автомобіль для ЗСУ. Ці саморобні машини швидкі, маневрені та долають будь-яке бездоріжжя. А ще - їх кузов не прошивають кулі. Як виглядають бойові броньовики українського "хендмейд" - дивіться далі.

Автомеханік Петро Гай проводить тест-драйв машини. Цю красуню зробив власноруч з однодумцями. Вона ще й броньована.

Петро Гай, автомайстер:

Капсула на сто відсотків пулемет 7,62 не бере. Армо шістьорка сталь. Вага машини майже чотири тони і прийшлося працювати з двигуном і всім остальним, щоб машина їхала, була рєзва.

Цю саморобну машину умільці створювали за прототипом Hummer. Впоралися за чотири місяці.

Петро Гай, автомайстер:

Робили все з нуля, крім рами. Рама - база 200. Остальне все з нуля. Двигун був 2,8, став трьохкубовий, турбований дизель. Розход солярки - 10-12 літрів. По швидкості ну по трасі я 110 - більш не йшов.

Після того як автівку зібрали, обов'язково проводять випробування на зносостійкість деталей та міцність конструкції.

Пан Петро має 20-річний стаж автомеханіка. Каже, від початку широкомасштабного вторгнення почав робити авто для ЗСУ як волонтер. За цей час його команда зібрала кілька повнопривідних багі, якими вже користуються бійці аеророзвідки ЗСУ. Цю машину теж планують передати на фронт.

Андрій Друзенко, ініціатор проєкту, волонтер:

Ця машина, як ви бачили, так. Є і люк, все прораховано, і ця корзина зверху - це для інструментів, для того спорядження, яке використовує аеророзвідка, і позаду також, щоб можна було швидко втекти, то бійці зазвичай просто плигають в багажник. Тому що ворожі сили вже навчилися вичисляти наших - тих, хто керує дронами.

Цей автомобіль також планують укомплектувати кондиціонером та камерою нічного бачення. Першу автівку волонтери зробили за власні кошти. Собівартість - орієнтовно 20 тисяч доларів. Майже половину витрат пішло на броню.

Андрій Друзенко, ініціатор проєкту, волонтер:

Тут і низ броньований, і верх. Пішло 9 тисяч доларів тільки броні. Це сертифікований матеріал, ми знайшли фірму, яка возить в Україну. Хотілося б, щоб цей проєкт не залишився на тому, що це буде один єдиний екземпляр. Тому що в нас немає стільки коштів, щоб їх клепати кожен місяць і робити безкоштовно, будемо виходити на Міністерство оборони.

Майстри кажуть, готові зробити ще кілька моделей броньованої техніки. На них вже організували збір коштів. У планах рівненських волонтерів - сконструювати ще й бронемобіль для евакуації поранених.