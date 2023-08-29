Коли спека піде на спад: синоптик дала прогноз [ Редагувати ]
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок розповіла, коли спека в Україні піде на спад.
Стосовно спеки, то вона буде поступово спадати вже до кінця цього тижня. Вже завтра й у четвер в західних областях пройдуть дощі, грози, місцями град та шквали, десь значні дощі. Тому, там поступово вже зниження температури вже від завтра, вночі до 12-17°, вдень до 18-24°.
"На решті території поки без опадів, але вже 1-2 вересня і на Київщині місцями очікуємо короткочасний дощ. Температура також поступово буде знижуватись - 26-32° вдень та 16-22° вночі", - додала вона.
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