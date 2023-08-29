Нікопольщина - з водою! У громаді відновили централізоване водопостачання. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС люди два місяці не бачили її в кранах і вимушені були запасатися привозною.

Тепер же будівництво альтернативного водогону з Миколаївського водосховища завершено. Воно забезпечуватиме водою 35 тисяч місцевих жителів Дніпропетровщини. Олена Мендалюк продовжить.

Пані Світлана не може стримати сліз, коли розповідає про життя без води. У буквальному розумінні цього слова. Через терористичний акт росіян на Каховській ГЕС два місяці Марганець жив без централізованого водопостачання. Люди рятувалася привозною. За добу розбирали до семисот кубів води.

Світлана Кудінцова - жителька Марганця:

Цілий день я носила воду. Я бува носю по дві баклажки, а там всього 10 літрів, а 10 літрів це нічого. Тільки чую, що зливають - і я біжу. Діти питають: бабушка, а що ти робиш. Кажу: воду носю, одна вода в голові.

Та вже сьогодні для місцевих жителів водний квест завершено - у місті нарешті вода потекла з кранів.

Водопостачання відновили завдяки альтернативному водогону. Його збудували з нуля - проклали більше семи кілометрів труб та звели насосну станцію. Воду беруть з Миколаївського водосховища. Цей водогін забезпечуватиме водою 35 тисяч жителів Марганецької, Мирівської та Томаківської громад.

Андрій Михайлик, головний інженер КП "Марганецьводоканал":

Вода технічна, довести її до питної якості немає такої технологічної можливості, але вона проходить очистку, знезараження гіпохлоридом натрію і подається в мережу.

У зневодненому місті за 2 місяці люди неабияк натерпілись. І зараз, попри відновлення централізованого водопостачання, пані Тамара має вдома постійний запас - до 300 літрів води. Її тримає у ванній.

Тамара - жителька Марганця:

Без води важко, ви бачите умови: і попрати, і помити посуд, і як то кажуть і приготувати їсти, а особливо якщо сім'я, діти, то це взагалі дуже складно. - Чи будете витрачати ці запаси? - Ні, вода зі скважини, вважаємо природна, то ці запаси притримаємо.

У Марганці продовжують підвозити воду до пунктів видачі, але вже сьогодні тут ажіотажу немає. Пан Андрій поки ще набирає привозну, бо, каже, ту, що в системі, може використовувати не для всього.

Андрій - житель Марганця:

Солонувата трохи. Це береться для того, щоб там, ну, руки помить, умиться, голову помить. То ж вода з Микоївки йде. Ну цих 6 фляг мені вистачає на два дні, мені з дружиною на двох, звісно менше. Посуду миємо вже тою, що в системі йде. Це так, помити, самому обмитися.

Водопостачання з Миколаївського водосховища організували тимчасово, - розказують у водоканалі, - доки триває будівництво головного магістрального водогону. Його тягнуть із Запоріжжя, а це понад 150 кілометрів. Завершити роботи планують вже до кінця року. Тоді місцеві матимуть в кранах і питну воду.