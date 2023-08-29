Спека в Україні посилюється. Стовпчики термометрів сьогодні піднімуться до 37 з плюсом. На дощі - й натяку немає щонайменше найближчі кілька днів. До слова, Київ днями побив три температурні рекорди: за найспекотнішою ніччю, днем і середньодобовою температурою. У столиці навіть запровадили так званий тепловий режим. Валерія Глущенко розкаже.

Аномальна спека накрила всю країну. Цього літа зафіксовано найвижчу температуру за останні сорок чотири роки. На термометрі сягнуло шістдесяти градусів. Киян рятуються від спеки, хто як може.

В запорізьких телеграм пабліках жителі поділились фото, де авто нагрілося на сонці до шести десяти семи градусів. Та найважче зараз у спеку нашим захисникам.

На території столиці відучора через спеку запровадили так званий тепловий режим. До Києва не пускають вантажні фури, щоб не псувати асфальт. Жаритиме в Україні ще щонайменше тиждень. А далі температура спаде до комфортної.