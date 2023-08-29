На Кіровоградщині всеукраїнську кампанію підтримали вже більше десяти громад.

Сади Перемоги вже збирають врожаї. Яблука, сливи, груші - все це поїде на фронт нашим захисникам. Які плоди цьогоріч виростили у Гурівській громаді, що на Кіровоградщині - бачили наші кореспонденти.

Євгеній Бельмис, водій пожежного автомобіля, житель села Варварівка:

Деревам два роки, такі плоди мають, може, на той рік буде більше, там і сливи були.

Цей сад у селі Варварівка з'явився рік тому. З пів сотні плодових дерев висадили рятувальники разом із комунальниками. Громадою і доглядають за садком.

Ольга Ільченко, діловод Гурівської сільської ради:

Воврємя його бризкають, підбілюють, воврємя косять, все робимо як для себе, стараємось.

Оксана Кічігіна, головна спеціалістка з питань сільського господарства Гурівської сільської ради:

В свойом саду ми посадили трохи різноманітних дерев - це яблуні, вишні, черешня, сливи, груша, ми сподіваємось, що в майбутньому ми отримаємо хороші вожаї для забезпечення громади і тимчасово переміщених осіб фруктами.

У такий спосіб громада підтримала всеукраїнську ініціативу з використання доступних земельних ділянок задля недопущення продовольчої кризи. Окрім плодових дерев, тут саджають овочі, сіють збіжжя.

Анатолій Склярчук, голова Гурівської громади:

З муки ми будемо випікать різні смаколи, пиріжки, коржики - все для наших захисників, які будуть доставляти хлопцям на передову.

На Кіровоградщині всеукраїнську кампанію підтримали вже більше десяти громад. Загалом засаджено 36 гектарів землі. Хоча про повноцінну участь в грантовій програмі наразі не йдеться.

Валерія Фурманова, директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА:

Це міжнародний проєкт, який фінансується урядом Канади. Наразі в нашій області він не працює, але ми маємо сподівання, що в наступних періодах цей проєкт зайде в область. Дуже багато залежить від громад. Якщо громада активно розробляє свою програму "Сади Перемоги", то проєкт підтримує цю громаду, або фінансово, або спільними напрацюваннями.

Цьогорічний врожай із садів, городів та полів громади уже передають вимушеним переселенцям, місцевим школам та садкам, а також захисникам - на фронт.