У школі сподіваються, що вже 1-го вересня наступного року їхній заклад буде не впізнати.

Не гірше, ніж офіси Google або Apple. Такі амбітні плани мають посадовці на українські школи. Старі заклади, збудовані ще за радянських часів, планують переробити на справжню школу мрії. Стартував поки лише пілотний проект. Але за рік новації хочуть запровадити у у півтисячі шкіл країни.

Як виглядатимуть навчальні заклади за новими правилами - дізнавалась Єлизавета Яковлева.

Була - стара радянська, а буде - новітня. В цій школі на Київщині чекають на серйозні зміни.

Алла Шматкова, в.о директора школи:

Хотілося б мати кабінети для учнів середньої-старшої школи. Щоб 80% часу вони проводили не в кабінеті з класоводом, а дійсно на території. Тобто, оце все хочеться задіяти.

Цей навчальний заклад звели ще в кінці 70-х років минулого століття. Ремонт тут робили лише косметичний.

В березні минулого року, коли окупанти зайшли в село - на подвір'я школи прилетів снаряд. Більшість вікон досі не замінені. Навчальний заклад внесли до державної програми - і тепер за ініціативи Міністерства освіти та Міністерства цифрової трансформації планують перебудувати. А з ним ще таких 5-ть шкіл. На все - від проекту до фінальних робіт - дали рік.

Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України:

Сьогодні перед нами 2 виклики: відбудувати зруйновані школи і сформувати нову мережу. Нам потрібна людина творча, нам потрібна вільно мисляча, з широким світоглядом, з глибиною розуміння процесів. Нам потрібна людина смілива.

Далі під реновацію потраплять ще з півтисячі навчальних закладів по всій країні. Не оминуть і дитячі садки. Головна ідея проекту - відійти від шаблонної радянської системи освіти і створити нову школу для вільних українських дітей.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Кожну школу чи кожен садочок як маленьким простором - маленький Google чи Apple, надихати дитину на велике майбутнє. Щоб вона відчувала себе комфортно, щоб вона хотіла приходити в школу. Щоб там все було технологічно.

Щоб допомогти Україні з новаціями і поділитися досвідом, до Києва приїхали західні спеціалісти - з Угорщини, Словаччини та країн Балтії.

Гілма Теодора Гюліте, архітектор з Латвії:

Архітектори приїхали з країн, у яких спільне минуле з Україною, такою самою історією і ми об'єднуємо знання та ідеї, радянські школи дуже офіційні і холодні. Ми хочемо зробити їх теплішими і більш об'єднаними.

А поки, чекають на архітекторів, керівництво однієї зі шкіл вже будує наполеонівські плани. Почати зміни хочуть з їдальні.

Вікторія Бабакова, керівник відділу освіти, культури, молоді, спорту Бучанського району:

Ми поділимо її на зони: зона вай-фаю, зона харчування і зона шведського столу.

А далі - зробити зони відпочинку, докупити техніку, облаштувати укриття, щоби вчитися комфортно було як першачку, так і старшокласнику. Не оминуть увагою і спортзал.

Вікторія Бабакова, керівник відділу освіти, культури, молоді, спорту Бучанського району:

Ми хочемо трансформувати у сучасну спортивну залу, яка буде поділена на зони з тією метою, щоби вчитель фізичної культури може одночасно на уроці демонструвати кілька модулів саме з одним класом. А може, і з декількома класами.

У школі сподіваються, що вже 1-го вересня наступного року їхній заклад буде не впізнати.