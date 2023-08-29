Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок вівторка, 29 серпня, втрати росії у війні в Україні склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистеми та 17 ББМ росіян.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 8579 (+17) од,
- артилерійських систем - 5450 (+25) од,
- РСЗВ - 733 (+3) од,
- засоби ППО - 500 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4387 (+4),
- крилаті ракети - 1419 (+4) од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7909 (+43) од,
- спеціальна техніка - 820 (+11).
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