Реабілітація за допомогою мистецтва. Для українців, евакуйованих із зони бойових дій, організували благодійну виставу у Черкасах.

Театр-студія "Діалог" представив "Поліанну" за мотивами бестселера американської письменниці Елеонори Портер. Враженнями від дійства відвідувачі поділилися з моїми колегами.

Останні приготування перед початком вистави. 17-річна Анастасія, хоч і не вперше виходить на сцену, хвилюється. До Черкас вона переїхала з Луганщини ще у 2014-му. Тоді і не думала, що стане акторкою і гратиме для переселенців.

Анастасія Громік, акторка:

Ми були перші переселенці в Черкасах, в мене тато отак взяв карту України тикнув і ми поїхали в Черкаси. Розумію цих людей, як це уїзжати з іншого міста, бо я теж переселенка.

Анастасія втілюватиме образ Поліаннт - дівчинки, яка змінила життя цілого міста, навчивши його мешканців грати в радість. У Черкасах цю виставу створили під час карантину, та особливого значення вона набула тепер. "Поліанну" кілька разів безкоштовно грали у різних залах міста для внутрішньо-переміщенних осіб, щоб підтримати людей.

Олена Новаченко, режисерка:

Надихнути людей не дивлячись ні на що, ні на які обставини, шукати радість, фокусуватись на якихось хороших речах, бо ми знаємо, шо ворог хоче знищити нас не тільки фізично, але й морально, душевно.

Реабілітація через мистецтво працює, тож цього разу безкоштовний показ влаштували і для жителів, і для гостей Черкас. Пані Тамара прийшла із подругою.

Тамара, відвідувачка театру:

По-перше, пенсіонери, там вже восьмий десяток, важко сидіти вдома та слухати сирени. Я знаю це оповідання, із задоволенням подивилась б виставу. Я онукам читала "Поліанну".

Історія дівчинки, яка радіє життю, попри складнощі, близька і Ксенії. Вона до Черкас переїхала із Харкова.

Ксенія, відвідувачка театру:

Мені подобається театр, я цим живу, мені подобається як грають люди, це все ж емоції передаються через виставу, через ролі і слова.

Замість оплати квитка, актори пропонували глядчам зробити донат на підтримку ЗСУ. І відвідувачі театру відгукнулися.