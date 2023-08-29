Скандал із куртками для військових: Резніков заперечив оборудки при закупівлях військової форми [ Редагувати ]
Скандал із куртками для військових. Міністр оборони Олексій Резніков заперечив оборудки при закупівлях військової форми. Оскільки, каже, процедуру з придбання одягу приховати неможливо - закупівлі контролює і Генштаб, і Мінфін. І все це супроводжується купою запитів та документів.
Олексій Резніков напередодні зібрав журналістів на пресконференцію. Говорив, зокрема, і про корупцію, і мобілізацію, а також виклики і досягнення. Руслан Смєщук все чув.
Медіацентр. Зустріч міністра оборони Олексія Резнікова із пресою. Тут вже розкладені повні комплекти зимової та літньої військової форми. Говоритимемо про звинувачення Міноборони в оборудках із закупівлями одягу. Міністр апелюючи до цифр та логіки одразу спростовує ці закиди.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Чи купляло Міноборони як було сказано в одному матеріалі одного журналіста-розслідувача. Що купили літні куртки, а потім шляхом палочки Гарі Поттера вони перетворилися на зимові. Це неправда і я хочу вам це довести. Як мінімум відрізняється зимова форма від літньої. Поставка 180 тисяч одиниць - з яких 45 тис. на складах і 135 тис знаходяться у військовослужбовців. І це було зроблено минулої осіні і зимою. І відповідно всю зиму захисникиі захисниці провоювали в ньому. Ну просто вдумайтесь літня форма була вдягнена зимою - ми б з вами про це почули. НУ 140 тисяч душ про це напевно би сказали.
Олексій Резніков повідомляє, що цієї осені почне працювати нова агенція Міноборони по закупівлях. Яка буде працювати більш прозоро. Крім того, допоможуть фахівці НАТО.
В нас є домовленість з НАТО - я мав і усну розмову і листування з Генсеком НАТО. Вони в цьому році беруться зробити для нас програму PNC - це програма, яка прослідить наші закупівельні процедури. І скаже, що можнапокращити, що змінити заради транспрантності, контролю та відповідальності. Ми провели навчання і не тільки в країнах НАТО, в Швеції також.
Після цього міністр в режимі питання-відповідь розповів про проблеми і досягнення. Серед останніх збільшення власного виробництва мінометних мін та певних снарядів, гармат та іншого озброєння. Тркнулися й теми мобілізації.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Той план мобілізації, який був затвержений ВР він ще не виконаний. В хорошому сенсі - це означає, що нам не потрібно проводити нову мобілізацію - або підвищувати чисельність. Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання збільшення цієї планки. Нам просто потрібно рухатися по плану. Так, є на жаль, втрати. Я не можу їх назвати, але вони кратно менші за російські. Але поповнення втрат - це важлива історія. Сказати, що сьогодні в нас критична ситуація і треба збільшувати – ні, такого немає.
Наостанок Олексій Резніков пообіцяв найближчими днями декілька гарних новин.
Можу сказати, що до кінця цього місяця, в кінці цього місяця - на початку вересня ви почуєте про заходження до нас величезних гравців ринку озброєнь. Дуже серйозних - підписання декілька угод - анонсую. Міноборони та Мінстратеггалузь про розгортання і локалізацію виробництва певних речей у нас. От буквально недовго залишилось почекати.
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