У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про те, яка ситуація та які цілі ворога досі залишаються стосовно нашої портової інфраструктури.

Щодо мети - не припиняється активна повітряна розвідка. Ворог не полишає надій і намагання рушити нашу портову інфраструктуру, атакувати мирні цілі, тиснути і психологічно, і фізично на місцеве населення.

"Щодо портів, зрозуміло, що ця тема на порядку денному для ворогів залишається, мабуть, найпершою. Тому що, по-перше, є адекватна відповідь України на те, що відбувається і те, що робить росія по наших портах. Тобто сьогодні, коли ми говоримо про оперативну ситуацію у Чорному морі, на жаль, поки Чорноморський флот рф нікуди не подівся, але якісно ця оперативна ситуація починає змінюватись", - додав він.