"Тауруси" для України. Тиск на канцлера Німеччини, який вагається ухвалити рішення про передачу ЗСУ далекобійних крилатих ракет, зростає. Що пропонує німецька опозиція? І коли це питання можуть розглянути в Бундестазі? Тетяна Логунова розкаже.

Рішення про передачу далекобійних крилатих ракет Україні Німеччина має ухвалювати разом із європейськими партнерами. Зокрема, із Францією та Великою Британією. Тобто, державами, які вже постачають подібне озброєння Києву. Це позиція Фрідріха Мерца - лідера Християнсько-Демократичного Союзу - найбільшої опозиційної партії в німецькому парламенті.

Політик, який раніше закликав дати Україні "Тауруси", попередньо обмеживши радіус їх дії, так щоб вони не долітали до території росії, озвучив її в програмному інтерв'ю одному із центральних телеканалів Німеччини.

Фрідріх Мерц, лідер ХДС:

На це важливе питання треба дати спільну європейську відповідь. Ми повинні допомогти Україні швидко завершити цю війну. Британці дають ракети, французи теж. Тому моя пропозиція - європейське рішення. Сподіваюся, уряд до неї дослухається.

Апеляція до європейських партнерів - не випадкова. Опозиція закидає Олафу Шольцу несамостійність в ухваленні ключових рішень. Мовляв, німецький канцлер дуже залежить від позиції Сполучених Штатів. І не дає Україні "Тауруси", бо чекає, поки далекобійні ракети пообіцяють американці. Так само, як це було у випадку з бойовими танками.

Фрідріх Мерц, лідер ХДС:

Я не розумію, чому німецький канцлер в цьому питанні ховається за спиною американського президента. Він не повинен цього робити. Подумайте, що буде, якщо наступного президента зватимуть Дональд Трамп? Він ховатиметься і за ним? Тільки спільне європейське рішення. Німеччина, Франція та Велика Британія.

Тиск на Шольца посилиться наступного тижня, коли з канікул повернуться депутати Бундестагу. Адже за передачу Україні "Таурусів" виступають не тільки опозиціонери, але й партнери соціал-демократів по коаліції. І вони точно винесуть це на обговорення в сесійну залу. Сам канцлер рішення поки не ухвалив. Думає.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Як і в минулому, ми завжди дуже ретельно розглядатимемо кожне окреме рішення, що cпрацює, що має сенс, яким може бути наш внесок.

Цілком можливо, що канцлер вагається і через позицію виборців. Соцопитування показують, що більшість німців проти передачі Україні Таурусів. Утім, експерти впевнені - рано чи пізно рішення буде ухвалене і Київ отримає німецькі далекобійні ракети. Під гарантії, що Україна не завдаватиме ними ударів по території росії.