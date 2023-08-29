Уже місяць без води жителі мікрорайону Завадівка у Кропивницькому. Це майже півтори тисячі людей. Водопостачання немає, бо згнив трубопровід. Латати його вже не беруться, треба замінювати труби. А у підприємства, на балансі якого перебуває водогін, немає коштів. Олена Бринза - розкаже більше.

Олександр Лук'янчук з мікрорайону Завадівка у Кропивницькому намагається набрати воду з резервуару. Однак він - порожній: люди швидко спустошили ємність.

Олександр Лук'янчук, житель мікрорайону Завадівка:

З десяток таких резервуарів встановили по мікрорайону, бо вже місяць, як в тутешніх будинках немає централізованого водопостачання. Однак для півтори тисячі мешканців цього замало, тож кожен вирішує проблему як може.

Світлана Войцеховська, жителька мікрорайону Завадівка:

Вчора цілий день син катався по городу, шукав де, то я вам скажу, щоб завезти мені води 6 кубів, то треба заплатити 2800, а наскільки ж її вистачить на місяць і щомісяця я буду платить такі кошти.

Любов Гойдюк, жителька мікрорайону Завадівка:

Ну раз у день, як везуть то цей, а так пішла два відра набрала і вже не йду. Я прийшла раз набрала, пока другий раз прийду, люди ж цей уже і розібрали воду.

Центрального водопостачання в мікрорайоні не стало, бо згнив трубопровід. А підприємство, на балансі якого він перебуває і яке подавало сюди воду, - Інгульська шахта - нині простоює.

Юлія Марченко, жителька мікрорайону Завадівка:

Шахта ремонтувати не може, тому що у них немає коштів, рахунки заблоковані, вони банкроти, коштів у них на ремонт немає, міськрада пообіцяла нам виділити кошти на ремонт цієї труби, аби пішла вода до нас, але ніяк цього питання не вірішать. І це ж не тільки Завадівка без води, Кізільгур, Первозванівка сидять люди.

У мерії Кропивницького відсутність води на Завадівці визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Щоб спонукати чиновників швидше реагувати, люди навіть гуртом ходили до міської ради. І владники переконують: над вирішенням проблеми з централізованим водопостачанням працюють.

Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького:

Те, що на сьогоднішній день ми говоримо не з власником водомережі, а з ОКВП Дніпро-Кіровоград, яке має відповідну потужність для того, щоб нам наших жителів мікрорайону Завадівка забезпечити водою і вони сьогодні розробляють проєкт, провели геодезичні і геологічні дослідження і попередні розрахунки, які надали нам інформацію, це прокладання водогону від 12- до 13 км і таким чином під'єднати мікрорайон Завадівка.

Та конкретних термінів, коли саме буде відновлена подача води жителям Завадівки - в мерії не називають. А перебої з водою тут почались іще чотири роки тому.

Тетяна Федоренко, жителька мікрорайону Завадівка: