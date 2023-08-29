У кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Про це повідомляється у Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

25 серпня в адміністрації російського диктатора володимира путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. Темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

За даними розвідки, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1. "Масова мобілізація":

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2. "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3. "Український контрнаступ не має успіхів":

начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4. "Тотальна корупція":

начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5. "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

"розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

"вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами рф;

"Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ.