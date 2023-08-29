Інформаційної війни проти України: у ГУР назвали топ-5 нових фейків кремля [ Редагувати ]
У кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Про це повідомляється у Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
25 серпня в адміністрації російського диктатора володимира путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. Темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.
За даними розвідки, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1. "Масова мобілізація":
- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2. "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":
- уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";
- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.
3. "Український контрнаступ не має успіхів":
- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
- начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України;
- пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4. "Тотальна корупція":
- начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";
- начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5. "Прекрасне" життя на окупованих територіях:
- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
- "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
- "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами рф;
- "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;
- українська влада начебто "здає" Куп'янськ.
Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!
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