Однією з головних цілей країни-агресора залишається українська економіка. І оскільки велика її частка, принаймні половина валютної виручки, залежить від експорту агропродукції, ворог продовжує нищити морські та річкові порти.

Чим загрожує це не лише Україні, а й усьому світові та як унеможливити атаки - дивіться далі.

Знищені елеватори, причали, перевантажувальні комплекси… Від липня росія регулярно атакує українські порти. І якщо раніше країна-агресор блокувала морський експорт нібито з військових міркувань, то тепер вже навіть не приховує своїх справжніх намірів - кажуть в Адміністрації морських портів.

Дмитро Барінов, заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України":

Які ще потрібні докази, коли після припинення Зернової угоди - вони саме цілять по зерносховищах, по портах, які роблять перевантаження агропродукції? Вони доказали, що саме це і є їхня мета, щоб створити штучний голод в усьому світі!

На Україну припадає десять відсотків світового експорту зерна - це доволі великий об'єм. Тож щоразу, коли росія гатила по портовій інфраструктурі - лихоманило біржі. Ціни на зерно стрибали, погрожуючи світу продовольчою інфляцією, розповідають експерти.

Микола Горбачьов, президент "Української зернової асоціації":

Ну, останнього разу, коли на Рені була здійснена атака - це близько двох тижнів тому - то світові ціни виросли на чотири з половиною відсотки за дві години буквально.

Рені, Ізмаїл, Одеса, Чорноморськ… За півтора місяці росія вісім разів атакувала портові потужності. І якщо останні потроху відновлюють, то знищене окупантами збіжжя - не повернути. Це двісті сімдесят тисяч тонн зерна, які мали потрапити в тому числі до країн Африки, де зараз панує голод.

Дмитро Барінов, заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України":

Це по різним оцінкам вистачило б на півмільйона людей на рік годуватись! Тому це дуже великі цифри і це призводить до дуже поганих наслідків.

Експерти кажуть: шантажуючи світ, росія намагається нав'язати власні правила гри у Чорному морі. Але нещодавні спецоперації українських військових в акваторії вже російських портів - показали: у цю гру можна грати вдвох. І тепер збитки рахують вже окупанти.

Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України:

Ну, дивіться: як тільки було пошкоджено перші судна в акваторії російської федерації. Ставки фрахту на судна, які заходять до портів російської федерації, підскочили на десять тисяч доларів на добу - порівнюючи з судназаходами до портів Болгарії чи Румунії.

Водночас експерти не виключають: якщо росія продовжить нищити українську портову інфраструктуру - будуть дзеркальні відповіді. Адже військові спроможності це дозволяють.

Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України:

Наші хлопці почали робити те ж саме відносно них - я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Чому ми не маємо відповідати їм тим самим?

Водночас фахівці зазначають, світ впевнений: важелі впливу на державу-терориста все ж таки буде знайдено й Україна експортуватиме своє зерно. Тому й ціни на збіжжя наразі відносно стабільні.

Микола Горбачьов, президент "Української зернової асоціації":

Але якщо продовжаться бомбування, якщо ми не знайдемо шляхи, якими Україна буде експортувати, то я б спрогнозував додаткове зростання десь на десять-п'ятнадцять відсотків у найближчі два місяці.

При цьому чиновники визнають: наразі інфраструктура і дунайських портів, і портів "Великої Одеси" недостатньо захищена системами протиповітряної оборони. А значить під загрозою продовольча безпека всього світу.