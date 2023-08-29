В Одесі інструктори бригади "Азов" провели вишкіл для цивільних [ Редагувати ]
Основи тактичної медицини, поводження зі зброєю та спілкування з військовими. В Одесі інструктори бригади "Азов" провели вишкіл для цивільних. Останніх було чимало. Обмежень за віком та статтю організатори не робили. Оскільки кажуть: всього можна навчити, головне - вмотивованість.
Студенти, інженери, лікарі вчаться правильно тримати зброю. Тренування проводять інструктори бригади "Азов". І потрапити на вишкіл від бойової бригади було непросто. Шістдесят курсантів записалися протягом перших 20 хвилин оголошення набору. А загалом охочих було понад три сотні. Серед тих кому пощастило, логопед-дефектолог Катерина.
Катерина Капраль, курсантка:
Я вірю в перемогу, але я хочу бути готовою до того, що й в такій дівчині як я, може бу и необхідність. Як медику наприклад.
Катерина вже відвідувала тренінги з тактичної медицини, але продовжує вдосконалювати навички.
Катерина Капраль, курсантка:
Я хочу опанувати все, що можу. Я зможу протестити себе і побачити, на що я здатна в плані фізичних навантажень.
Зазвичай навчання у бригаді "Азов" триває 4 тижні. Вишкіл для цивільних - лише кілька годин. Але дає можливість опанувати основи.
Ярослава Кашка, голова рекрутингу бригади "Азов":
Ми робимо це для того, щоб люди, які досі вагаються, переживають, які думають, що війна - дорівнює смерть, зрозуміли, що дуже багато вирішує підготовка. Просто дати їм базові навички, дати знання.
Спілкування з тренерами - частина навчання. Адже всі інструктори - бійці "Азову" з бойовим досвідом. Легендарний медик Хасан пройшов випробовування "Азовсталлю" та полоном. І точно знає: є вміння, які рятують життя.
Позивний "Хасан", інструктор з тактичної медицини бригади "Азов":
Коли я був у бараці. Який підірвали в Оленівці, ми рятували життя хлопців, футболками, одягом, і якби ми не знали механізмів, алгоритмів, я вважаю, що більше хлопців загинуло б тоді. Томпонували рани і імітували турнікети.
Такі вишколи "Азов" проводить по всій країні. Хасан розповідає: найменшій його учениці було 16. Але вміння накладати турнікет нині може знадобиться кожному українцю, незалежно від віку та статі. Хоча на одеському тренінгу - переважно чоловіки.
Вчасно зупинена кровотеча, каже інструктор, підвищує шанси пораненого на виживання на 80 відсотків. Тож, раз за разом курсанти накладають турнікети собі та напарникам. Намагаючись зробити рухи автоматичними. У реальному житті, зауважує Хасан, найскладніше - опанувати себе.
Позовний "Хасан", інструктор з тактичної медицини бригади "Азов":
Паніка! Це - паніка, страх. Страх крові, страх самої рани, крики. Це може вивести з себе. Людина розгубиться і не надасть допомоги.
Другий напрям вишколу - тактичні навички.
Ми підсідаємо на ногах, розподіляємо вагу на обидві. Можете спробувати в паралель, підсівши, трохи ширше.
Серед курсантів є ті, кому вже доводилося мати справу зі зброєю. Але, чимало й тих, хто вперше взяв її до рук. Павло - біолог, в армії не служив.
Павло, курсант:
Ніколи не тримав зброю. Це - вирішив спробувати. Я потримав в руках кулемет, і я вам скажу, що нелегка ця справа.
Нині підтримувати фізичну форму важливо, кажуть інструктори. Проте - необхідно!
Позивний "Коуч", інструктор бригади "Азов":
Можуть бути дуже різні стресові ситуації, де людині буде важко переносити. А підготовлена фізично людина, може добре переносити. Щоб хлопці тренувались, не втрачали цей час, особливо молодь.
Хоча гарна фізична форма - не головне, каже голова рекрутингової служби "Азову". Раніше, аби потрапити до підрозділу потрібно було пройти суворий відбір, здати складні нормативи. Тепер, орієнтири інші.
Ярослава Кашка, голова рекрутингу бригади "Азов:
На сьогоднішній день, єдиним важливим для нас критерієм є вмотивованість, бажання служити, усвідомлено робити це, розуміючі всі наслідки і варіанти розвитку подій.
І вишкіл - один з способів підняти мотивацію. Донести, що служба у війську є насамперед, а свідомим вибором.
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