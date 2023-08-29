Міжнародний Стратегічний форум за участі політиків найвищого рангу з Центральної та Південно-Східної Європи триває у Словенії. Солідарність у глобальній безпеці - основна тема цьогорічної конференції. А подальше розширення ЄС - одна зі складових цієї безпеки, вважає президент Єврокомісії Шарль Мішель. Він назвав термін підготовки Євросоюзу для інтеграції нових членів.

Про кого йдеться і чому розширення не можливе без поглиблення - дивіться далі.

Стратегічний форум у Словенії проходить на мальовничому озері Блед. Це ключова щорічна конференція, яка в курортному місті з однойменною назвою зібрала прем'єр-міністрів Західних Балкан, Словенії та Болгарії. Приєднався і президент Європейської Ради Шарль Мішель, який за день до конференції прибув до Словенії з офіційним візитом. Ключовою темою форуму стало розширення ЄС.

Питання назрівало давно і отримало новий імпульс після початку російського вторгнення в Україну. Деякі з цих країн подали заявки понад два десятиліття тому, але процес з різних причин загальмував. Нарешті на форумі країни Західних Балкан отримали конкретику від Брюсселю - Шарль Мішель закликав Євросоюз підготуватися до розширення до 2030-го року.

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

Крок амбітний, але необхідний. Він доведе серйозність наших намірів. Він створить імпульс. Запустить трансформацію реформ, згенерує зацікавленість, інвестиції та ліпше розуміння. І надихне нас працювати разом краще. Вікно можливостей відкрите, мусимо ним скористатися. Саме тому лідери ЄС обговорять розширення на наступних самітах Європейської Ради. Ми оголосимо рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою, а також, сподіваюсь, Боснія та Герцеговина та Грузія повернуться до цього питання.

На вступ претендують шість країн Західних Балкан. Це Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія. Вони ділять спільну історію, але не завжди сходяться в її трактуванні. Між ними досі тривають різної інтенсивності суперечки за спільний кордон, мову, права етнічних меншин, визнання незалежності одна одної. При цьому деякі конфліктують з сусідами, які вже входять до Євросоюзу. Шарль Мішель застерігає ці країни від зловживання правом вето.

Шарль Мішель, президент Європейської ради:

В ЄС немає місця минулим конфліктам. Ми відчуваємо, що ваш народ, і особливо молодь хоче надихнутись світлішим, чеснішим, більш благополучним майбутнім. Ідеально було б, якби ви приєднались усі разом. Зараз майбутні члени ЄС перебувають на різних етапах їхньої подорожі до Євросоюзу. Тож мусимо подбати про те, щоб минулі конфлікти не перейшли в ЄС, щоб ніхто ними не скористався і не зловживав для блокування своїх сусідів і майбутніх членів.

А прецеденти були. Так, якийсь час Словенія перешкоджала приєднанню Хорватії. А нині Болгарія заважає Північній Македонії. Щоб уникнути цього в майбутньому, треба реформувати ЄС, наголошує старша аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC):

Деякі з цих країн є кандидатами років з двадцять. Подальший процес приєднання зупинили окремі країни-члени з міжусобних причин, зовсім не пов'язаних з процесом розширення ЄС. І треба знайти спосіб не допустити цього у майбутньому, бо це шкідливо для регіональної безпеки та стабільності. А ще ця ситуація породила вороже ставлення та образи на ЄС у Західних Балканах. Чим скористалися росіяни, щоб посіяти зерна нестабільності. Російська дезінформація розцвіла у Західних Балканах. Тож я сподіваюсь, що ЄС засвоїв ці уроки і не дотримуватиметься надалі такої політики.

І це далеко не єдиний виклик для Євросоюзу, зазначає Аманда Пол. Розширення неможливе без поглиблення: інтеграція нових членів потребуватиме реформи бюджету ЄС, перегляду програм, зміни політики в аграрному секторі, інституційних рамок і процедур тощо.

Ірина Іванова, кореспондентка: