У вівторок, 29 серпня, в День пам'яті, окупанти можуть посилити обстріли Херсона. Тому мешканців міста просять зайвий раз не виходити на вулицю. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У День памʼяті загиблих захисників України можливі посилені обстріли російських терористів Херсона та прибережних населених пунктів області.

Тому мешканців Херсона та області просять не виходити на вулицю без нагальної потреби та подбати про свою безпеку.

"Без нагальної потреби не виходьте з дому", - радять в ОВА, нагадуючи, що якщо чуєте звуки вибухів або сигнал повітряної тривоги, скористайтеся правилом двох стін, а якщо перебуваєте на вулиці, то негайно сховайтеся в мобільному укритті.