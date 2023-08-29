росія відповість за кожен скоєний злочин в Україні. Юристи з посадовцями та міжнародними партнерами зараз шукають механізми як притягнути і верхівку Кремля, і військове командування, і рядових солдатів - до Трибуналу.

Ордер від Міжнардного Кримінального Суду на арешт путіна - дієвий важель. Диктатор став фактично невиїздним з Федерації, бо як не крути, ув'язнення боїться. І став, як кажуть, президентом "на удальонці". Пропускає тепер усі міжнародні заходи. А як бути зі злочинцями калібром по менше? Як їх посадити на лаву підсудних? Ніна Коломієць - продовжить.

Десятки закатованих і розстріляних цивільних у Бучі. Величезні братські могили в Ізюмі. Практично стерті з лиця землі Маріуполь і Бахмут. Сотні тисяч насильно депортованих українців. Кожного дня росіяни поповнюють список воєнних злочинів, вчинених на території України.

Юрій Бєлоусов, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора:

Які злочини найчастіше, виходячи з аналізу, що ми маємо - це безумовно обстріли житлових об'єктів, інфраструктури - це номер один. Якщо ми говоримо по кількості - то, враховуючи кількість наших громадян, які були примусово переміщені, - це депортація. На третьому місці - це жорстоке поводження з цивільними особами, побиття, катування щодо полонених, вбивства.

Прокурори спільно з правоохоронцями - ретельно збирають докази і передають до суду. Нині у справах щодо воєнних злочинів уже є 4 сотні підозрюваних. 55 російських солдат - отримали вироки у національних судах України. Нині перед міжнародною спільнотою стоїть виклик - як притягнути до відповідальності політичних і воєнних керівників рф, чия провина у тому, що відбувається в Україні - найбільша.

Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України:

Наразі не існує жодного міжнародного суду чи трибуналу, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за вчинення цього злочину. Відповідно, прогалина існує, нам її потрібно закривати. Нам потрібен спеціальний трибунал, який матиме юрисдикцію щодо переслідування за злочин агресії проти України.

Юридичні зрушення у питанні притягнення до відповідальності керівництва країни-агресорки вже є. У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і російської уповноваженої з прав дітей львової-бєлової - за підозрою у незаконній депортації українських дітей. Минулого місяця в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України - це перша подібна ініціатива з часів Другої світової війни. Тепер юристи працюють над тим, аби створити спеціальний міжнародний трибунал.

Микола Стеценко - президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України":

В асоціації правників України більше 7 тисяч членів - правники різного характеру, ми розуміємо, що зараз як ніколи ми маємо взяти на себе відповідальність, щоб свої знання вкладати в цю важку справу - створення трибуналу. Ми послідовно створюємо можливості для спілкування з іноземними експертами, залучаємо провідних спеціалістів.

Бере участь у цьому процесі й доктор Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів. Він був юридичним радником щодо трибуналів у справах колишньої Югославії, Камбоджі, Руанди. Утім, український кейс, каже, набагато складніший.

Марк Елліс - експерт з міжнародного кримінального права, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів:

Із часів Нюрнберга і Другої Світової війни не було прецедентів, коли діючого голову держави намагалися притягнути за злочин агресії в юридичній площині. Очевидно, що трибунал має носити міжнародний характер. Злочин агресії - це злочин не лише проти України. Це злочин проти усієї міжнародної спільноти, тому міжнародна спільнота має консолідовано й одностайно реагувати.

Наміри діяти спільно - члени Асоціації правників України, Міжнародної асоціації юристів та міжфракційного депутатського об'єднання "Трибунал для російських агресорів" - закріпили у Меморандумі щодо притягнення до відповідальності керівництва рф за скоєні воєнні злочини.

Олександр Качура - народний депутат України, співголова МДО "Трибунал для російських агресорів":

Меморандум - це фіксація домовленостей про те, що іноземні юристи провідні, яких у світі об'єднує саме ця асоціація, лобіюватиме саме той варіант, який прийнятний для нашої держави. Той, який є у Формулі миру Президента Зеленського, який передбачає, що це питання буде відбуватися зі справедливістю, а вона означає створення трибуналу, який буде міжнародним.

Учасники наголосили - зараз уже обговорюють моделі створення трибуналу для путіна, юридичні деталі цього процесу. Однак те, що суд обов'язково запрацює і винесе вироки винним у тисячах смертей українців - вже ні у кого не викликає сумніву.