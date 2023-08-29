Засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, наймовірніше за все, поховають сьогодні у Санкт-Петербурзі. Без усіляких почестей і у вузькому родинному колі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Вхід буде обмежений і за спеціальними жетонами.

Навколо смерті Пригожина досі тривають дискусії: а чи дійсно засновник ПВК - мертвий? І що чекає на саму компанію? Тему продовжить Даніїл Снісар.

Мертвий умовно-офіційно. Те, що ватажок і засновник ПВК "Вагнер" таки загинув - підтвердили у слідкомі країни-агресорки напередодні. Диверсія, чи збіг обставин? Інсенуація, або ж холодна помста диктатора?

Хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших.

Ростислав Балабан, політолог:

Він мститься. І знову ж таки, зачаїв образу. Образа точно там. І вбиває не принципово одразу. Як вбивали російських журналістів, російських політиків. Це боротьба. Або путін встиг помститися, або Пригожин вдало маскує свої подальші кроки і ходи втікання.

У випадку сценарію з ліквідацією, саме недозаколот, у вигляді "маршу" на москву - став початком кінця Євгенія Пригожина. Так і не дійшовши до столиці, він підписав собі смертний вирок, уклавши угоду з Кремлем, за посередництва самопроголошеного президента білорусі. Гарантія –"чесне слово". Цю обіцянку, вже після авіатрощі - лукашенко, усміхаючись, назвав жартом.

Я гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые сюда продвинулись колонной.

Никогда так разговор не шел. Пригожин - только в шутку, когда мы рассуждали - шел разговор о безопасности. Ну это ж глупо! Посчитали, половина сразу рассмеялись - ну причем тут лукашенко?

Максим Джигун, політичний експерт:

лукашенко - це цепний пес путіна, який виконує будь-яке завдання, яке йому надішлють із кремля. Він втратив будь-яку свою легітимність. Декларативну абсолютно функцію виконує зараз лукашенко такого придворного шута путіна, який за кілька срібняків може зробити будь-яке політичне замовлення..

Смерть Пригожина для багатьох не стала несподіванкою. Зрештою, ще задовго до ходи на москву, він і сам про це казав. От уривок його інтерв'ю, записаного ще у квітні.

Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер":

Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать. Я должен честно сказать - россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыплется в воздухе.

І літак - розсипався. Бізнесджет Пригожина впав у Тверській області, посеред дня, на очах десятків свідків.

Після авіатрощі не забарилися з реакцією й кремлівські пропагандисти. Щоправда, часу цій темі приділили не надто багато. От, наприклад, у Соловйова відповідальність за падіння літака поклали на британські спецслужби.

Для полноты картины, типунь мне на язык - чтобы Суровикин от инфаркта умер. И я не шучу. Сейчас надо быть очень внимательным. Они будут это делать, для того, чтобы у них пазлы все сложились.

Та й самих росіян тема "Вагнера" - хвилює мало. В принципі, як і все, що відбувається з їхнею недодержавою.

- Пригожин? Ну царство ему небесное, что ж тут сказать. Все мы смертные.

- Если это сделала власть то вполне законно, потому что любой мятеж надо подавлять.

- Земля ему будет пухом. Нет - значит оно так надо было.

У Держдумі тим часом, вже заговорили про повну ліквідацію приватної військової компанії.

Віктор Соболєв, депутат держдуми рф:

У Збройних силах, які виконують задачі за межами російської федерації, а тим паче, всередині російської федерації - не може бути ніяких приватних компаній. Це не приватна крамниця. Два варіанти: або цивільне життя, або стати контрактником.

От тільки, чи зможуть зеки - вбивці і гвалтівники, - саме вони формували костяк "Вагнера" - інтегруватися в систему?

Максим Джигун, політичний експерт:

Я впевнений, що історія "Вагнера", як військового формування - також закінчена. Тому що все це з самого початку трималося на Пригожині. І він вмів бути менеджером цього обʼєднання бандитів і вбивць, але на якесь майбутнє їм розраховувати не варто, тому що вони не вміють інтегруватися до інших військових формувань.

Ростислав Балабан, політолог:

І ці люди, які були навчені красти і вбивати - вони ж не стануть інтелігентами, вони не стануть підприємцями. Вони в стилі 90х, будуть продовжувати вбивати і красти - в дрібних або великих групах. Хтось із політичної еліти російської, безумовно, захоче очолити цей процес.

Але зараз - частина вагнерівців і далі залишається на території білорусі. І там вони цілком можуть влаштовувати провокації на кордоні з країнами ЄС. Про це вчора розповів міністр МВС Польщі.

Маріуш Камінський, глава МВС Польщі:

Хто відповідає за дії цієї групи? росія, білорусь, лукашенко, путін? Ця група має залишити регіон, у якому ми живемо. Очікуємо можливих інцидентів, у тому числі військового характеру, за участю найманців, які мають у зв'язку з бойовими діями на руках кров українського населення. Якщо дійде до критичного інциденту, незалежно від того, чи це буде кордон польський, литовський чи латвійський, адже ми маємо кордон з білоруссю, тоді ми ухвалимо рішення про реторсію. Закриємо усі прикордонні пункти, які до цього моменту були відкриті. Як для людей, так і вантажу.

Свої операції найманці продовжують здійснювати й в Африці.