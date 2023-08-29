Переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та російського диктатора володимира путіна відбудуться у Сочі 4 вересня. Про це повідомляє турецький телеканал Habertürk.

Головною темою стане "зернова угода". Як повідомили джерела телеканалу, путін та Ердоган планують обговорити нову формулу для "зернової угоди".

Цю формулу, як зазначається, намагатиметься виробити глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Минулого тижня він відвідав Україну і незабаром має прибути на переговори до москви.

Після цього Анкара обговорить варіанти з ООН і виробить нову формулу, яка "може бути обговорена Ердоганом та путіним".