Понад дві з половиною тисячі кілометрів за 50 днів із Амстердама до Києва планує пробігти нідерландець Боас Крагтвейк - заради допомоги Україні. Бігун у такий спосіб збирає кошти на два автомобілі швидкої допомоги для українських військових на передовій.

Стартував Боас 22-го липня, і пробігши десятки міст та сіл, уже дістався до Львова. А ще разом із місцевими він пробіг символічний оздоровчий міні-марафон. Вікторія Балицька - розкаже більше.

У центрі Львова - однодумці-бігуни зустрічають Боаса як справжню зірку. Знайомство із містом нідерландець розпочинає із символічного пʼятикілометрового марафону. До нього приєднуються усі охочі.

Нідерландець свій ультрамарафон розпочав 22 липня в Амстердамі. Щодня він долає від сорока до шестидесяти кілометрів. Усе, щоб зібрати кошти на два автомоблі швидкої допомоги, які голландська благодійна організація доправить в Україну.

Боас Крагтвейк, марафонець:

Я подумав: якщо я буду бігти, то я покажу наскільки Захід близький Україні. І наскільки ця війна не байдужа Заходу. До того ж, я таким чином можу зібрати кошти для допомоги Україні.

Марафонця супроводжують його менеджер та фотограф. Вони їдуть позаду у фургоні, який використовують для відпочинку. Зупиняються на кемпінгах. Найбільше Боасу дошкуляє спека. За 39 днів марафону спортсмен схуд на 15 кілограм.

Олексій Масло, співорганізатор марафону в Україні:

Їсть він переважно банани, бо треба, і ще протеїнові коктейлі під час зупинок. Кожні 10 кілометрів плюс мінус ми намагаємося зупинитися. Щоб він трошки відновив свої сили. Бо втрачає постійну вагу через велике навантаження.

Боас вже пробіг десятки міст та дві столиці: Берлін та Варшаву. Зібрав майже 45 тисяч євро. Один автомобіль швидкої допомоги коштує 30 тисяч євро. Він обладнаний відповідно до сучасних стандарів і використовутимть його для евакуації воїнів на передовій. Львівʼяни-бігуни до Боаса ставляться із великою вдячністю.

Ярослав Козак, марафонець:

Я не задумуючись взяв своїх колег-бігунів. І ми в шостій ранку вже були в Грушеві, щоб зустріти цих бігунів. Тому що я розумію, що це означає на підняття іміджу України, яке це може мати значення.

Марафонець планує прибути до Києва за 10 днів. Вирушить уже завтра.