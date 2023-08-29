Якщо протягом шести місяців поспіль пенсіонер не отримує призначену йому пенсію, то проведення виплат призупиняється. Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть вислати необхідні документи поштою для подальшого продовження отримання коштів. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Для відновлення процесу пенсійної виплати вимагається особисте звернення до Пенсійного фонду з поданням відповідної заяви та пред'явленням ідентифікаційного документа.

А водночас, громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном та мають статус тимчасового захисту чи біженця, можуть скористатися можливістю надіслати свою заяву разом із необхідними документами поштою на вказану адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Необхідні документи

До заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Крім того, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі.

Окрім цього, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, зокрема, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS).