"За рік вдалось залучити понад 500 млн доларів": Сергій Цівкач про ринок інвестицій в Україні під час війни [ Редагувати ]
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач оцінив ринок інвестицій в Україні під час війни.
Саме головне - щоб інвестиційний клімат оцінювали інвестори. Це ключовий показник. Якщо інвестиції відбуваються - це означає, що інвестиційний клімат функціонує і його треба вдосконалювати. І це те, чим займається уряд, парламент, президентська команда. Є спеціальні програми, які дають можливість вести інвестиційну діяльність і бути звільненим від податків на 5-10 років, та інші переваги. Вони надаються як українським, так і іноземним підприємцям, забезпечуються рівні правила ведення бізнесу в Україні.
"Ми розуміємо, що іде війна. Це один з ключових таких проблемних питань для інвесторів, коли вони думають чи вкладати свої приватні кошти, бо вони ризикують, але це відбувається. Протягом 2022 року ми змогли залучити понад 500 млн доларів в індустріальних, промислових проєктах. Вони призведуть до того, що в Україні будуть виробляться продукти з високою доданою вартістю, буде створено тисячі робочих місць", - додав він.
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