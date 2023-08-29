У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач оцінив ринок інвестицій в Україні під час війни.

Саме головне - щоб інвестиційний клімат оцінювали інвестори. Це ключовий показник. Якщо інвестиції відбуваються - це означає, що інвестиційний клімат функціонує і його треба вдосконалювати. І це те, чим займається уряд, парламент, президентська команда. Є спеціальні програми, які дають можливість вести інвестиційну діяльність і бути звільненим від податків на 5-10 років, та інші переваги. Вони надаються як українським, так і іноземним підприємцям, забезпечуються рівні правила ведення бізнесу в Україні.

"Ми розуміємо, що іде війна. Це один з ключових таких проблемних питань для інвесторів, коли вони думають чи вкладати свої приватні кошти, бо вони ризикують, але це відбувається. Протягом 2022 року ми змогли залучити понад 500 млн доларів в індустріальних, промислових проєктах. Вони призведуть до того, що в Україні будуть виробляться продукти з високою доданою вартістю, буде створено тисячі робочих місць", - додав він.