Скільки ще триватиме війна в Україні: головні заяви Володимира Зеленського у великому інтервʼю [ Редагувати ]
Скільки ще триватиме війна в Україні, як пережити зиму, боротьба з корупцією, можливість проведення виборів під час війни, міжнародна підтримка та вступ до НАТО… Про все це говорив президент Володимир Зеленський у своєму великому інтерв'ю нашій колезі Наталії Мосейчук. Які основні заяви пролунали - далі в нашому матеріалі.
"Оголосити війну корупції", а саме прирівняти її до "державної зради" на час війни! З такою гучною заявою виступив Президент України Володимир Зеленський під час свого останнього великого інтерв'ю нашим колегам з телемарафону "Єдиних Новин". За його словами, відповідний законопроєкт направлять до парламенту вже найближчого тижня.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали! Ось і все. Але це не розстріл, не "сталінізм" це якщо є докази, людина повинна бути за гратами. Я розумію, що така "зброя" не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе.
"Бути чи не бути" президентським виборам у березні 2024-го? Це питання також поставили Главі держави. І хоча за законом проводити голосування під час повномасштабної війни заборонено. Ми все частіше чуємо заклики наших заокеанських партнерів, які на цьому наполягають - мовляв так свого часу зробили в Америці. Володимир Зеленський відповів: він не проти виборів, але на це потрібно щонайменше 5 млрд доларів. Яких Україні взяти немає де.
Володимир Зеленський, Президент України:
Якщо Сполучені Штати Америки з Європою дадуть нам фінансову підтримку. Вибачте, я нічого не прошу. Проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї на вибори - не буду і це передбачено законодавством. Якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити і змінювати законодавство швидко і найголовніше - давайте ризикувати тоді разом - спостерігачі повинні бути в окопах.
Водночас Глава державі запевнив, що він не тримається за президентське крісло.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вони тримаються, я не за що не тримаюсь. Я хотів би просто …вибори, чесно.
Торкнулися й питання зброї. Цього разу не стільки закордонної допомоги - скільки виробництва власної зброї Україною. Президент наголосив - за півтора роки повномасштабної війни прогрес є. Глава держави особисто запускав кілька ракетних програм. Крім того, запевнив: поставив під жорсткий контроль роботу підприємств "Укроборонпрому".
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми випускали різні ракети і випускаємо. Ми випускаємо "Нептуни", ми випускаємо "Стугни", випускаємо таку кількість "Стугнів" і "Корсарів" - я не можу сказати, яку саме, але це не в десятки разів більше ніж до війни, не в десятки - це просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують і схвалюють наші військові. Ми почали будувати артилерію, артилерію натівського зразку. Її ніколи не було в Україні і не мало бути, але ми змогли домовитися . У нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою - 155 калібру, якої ніколи не було, у нас тепер вже виробництво - виробництво не однієї системи, а виробництво системне і цього поки що мало, дуже мало для фронту, але це просто в рази більше ніж те, що було.
"Україна не відмовляється від вступу в НАТО. Але нам потрібні гарантії безпеки до того часу, поки нас туди візьмуть". Так прокоментував Євроатлатлантичні перспективи України президент.
Володимир Зеленський, Президент України:
Так кажу: санкції, зброя, фінанси, літаки - меню велике, але різний клієнт. Зі Сполученими Штатами Америки в нас в принципі, напевно, буде така модель - "ізраїльська модель" там, де будуть і зброя, і технології, і фінанси тощо, начебто "ізраїльська", але інша держава у нас, інший ворог.
А от на питання "коли закінчиться війна" і чи ми готові воювати вдовгу? Президент відповів так ...
Володимир Зеленський, Президент України:
Ізраїль воює?... Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути. Тобто мінімізувати жертви як з прикладом Ізраїля, тоді я сказав - можна так жити, можна...
Володимир Зеленський також поділився і своєю мрією - якою він бачить Перемогу.
Володимир Зеленський, Президент України:
Перемога для всіх різна. Для мене, як для президента, хотів таку перемогу з унеможливленням повернення війни. Яб хотів саме такої Перемоги. Це не просто. Це складова, яка залежить не тільки від потужності армії, а саме від інфраструктури безпекової і від суспільства - номер один - від народу, треба, щоб народ в об'єднанні залишився.
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