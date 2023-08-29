"Укрпошта" випустила благодійну марку до Дня памʼяті захисників України [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 серпня, "Укрпошта" випускає благодійну марку до Дня памʼяті захисників України. Про те, як виникла ідея випуску такої марки, розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Це досить важка тема, бо ми довго сперачились на часі це чи ні. Багато українців пишуть нам та звертаються, щоб ми випустили марки, присвячені тому чи іншому герою. Але ми для себе вирішили, що під час війни не можна випускати марки, які уособлюють героїв. Для кожної родини їх загиблий чоловік чи жінка - герої. Тому ми вирішили, що випуском цієї марки дуже важливо вшанувати памʼять усіх тих, хто загинув, захищаючи Україну", - сказав Смілянський.
Також він зазначив, що автором дизайну став Олег Шупляк, а дизайн марки був запропонований ще у 2016 році.
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