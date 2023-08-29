Повернутись до життя: як проходить реабілітація воїна

Він отримав важку травму обличчя та майже втратив слух. Боєць відновлюється після кількох операцій. Пригадує тяжкі тижні після контузії та радіє, що знову чує звуки. Про повернення до життя - далі в матеріалі.