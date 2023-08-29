Україна повернула тіла 84 загиблих військовослужбовців [ Редагувати ]
29 серпня Україна повернула тіла ще 84 загиблих військовослужбовців. Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями, - йдеться у заяві.
Передача тіл військових відбулася в рамках Женевської конвенції. Після ідентифікації рідні військових можуть забрати тіла для гідного поховання.
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