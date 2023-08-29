Нові санкційні обмеження проти росії і нові принципи ведення війни, що базуються на українському досвіді. Це головне, що обговорюють сьогодні у Сполучених штатах. Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко зʼясував всі деталі.

Пам'ятаєте - були часи, коли кожні кілька тижнів США та Європа запроваджували новий санкційний пакет? Потім пріоритет змінили. Вважалося, що санкцій запровадили вже так багато, що треба зосередитися на посиленні контролю за все інсуючими рестрикціями. Ну і от зараз - обмеження повертаються. Свіжа NYT сьогодні пише, що країни G7 мають намір повністю заборонити імпорт алмазів із росії.

Саме країни "сімки" є найбільшими у світі покупцями алмазів, на їхню частку припадає близько 70% споживання. І свого часу, коли запроваджувались масштабні санкційні пакети, Євросоюз не записав у чорні списки всі російські алмази (зробив низку винятків) - через опір Бельгії, в економіці якої торгівля дорогоцінним камінням відіграє важливу роль. Обмежились напівзаходами; була лише часткова заборона; більше того - це свідомо були заходи, що залишали можливості для обходу обмежень. І от зараз - пише газета - прийшов час повного "бану" на імпорт алмазів з росії. В тому числі навіть дорогоцінного каміння, яке видобуте в росії, але пройшло огранку в інших країнах.

Вас ця "алмазна історія" може здивувати - мовляв, чому зараз про це говорять. Але тут дуже проста причина: доходи режиму від експорту алмазів торік становили під чотири мільярди доларів. І в умовах санкційного тиску ці гроші мають для росії велике значення, оскільки за даними моніторингу Мінфіну США, дозволяють фінансувати війну. Вже із січня перекриють ще і цей канал. І втрата чотирьох мільярдів доларів - це, наприклад, "мінус" ті ж дрони, які росія не зможе придбати у Ірану.

І от щодо безпілотників - якраз теж є новини. США планують поставити на озброєння тисячі дронів в рамках масшабної програми, яка отримала назву Replicator; повідомила про це перша заступниця глави Пентагону Кейтлін Хікс. І піти на ці зміни Штати змушує якраз досвід української війни; та стратегія, яку використовує росія, коли дрони починають відігравати все більш важливу роль і для нанесення ударів, і для того, щоб на протидію дешевим безпілотникам витрачались боєприпаси, які коштують неспівзмірно дорожче.

Отже - Пентагон тепер має намір протягом найближчих двох років поставити на озброєння тисячі безпілотних апаратів, які можна застосовувати у воді, на суші та в повітрі. Пентагон заявляє, що в Україні, саме недорогі безпілотники "виявилися незамінними" на полі бою для розвідки, визначення цілей та для атак. Я подивився, які гроші на це переозброєння виділяє Конгрес: так от, у проекті військового бюджету США передбачений мільярд доларів на створення недорогих маневрених безпілотників із можливістю використання штучного інтелекту.

І будь-які американські розробки допоможуть і на фронті, оскільки Штати максимально серйозно і максимально оперативно зараз діляться з Україною і розвідданими, і передовими технологіями. Тому - підсумовуючи - сьогоднішні новини означають, що фактично менше дронів буде у росії (бо ще менше коштів, щоб їх закупити) і більше - у самих Штатів, а отже - і у союзників.