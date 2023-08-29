За період з 24 по 27 серпня, український пригодницько-історичний фільм "Довбуш", створений режисером Олесем Саніним, заробив 8,7 млн грн.

Ця сума включає в себе дохід від касових зборів під час туру команди фільму по Україні, який розпочався 19 серпня. Про це повідомляє Forbes.

Протягом першого вікенду прокату у кінотеатрах було продано майже 60 000 квитків на суму 8,7 млн грн.

Перед публічною прем'єрою фільм "Довбуш" представили на допрем'єрних показах у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі.