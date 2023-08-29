Стало відомо, скільки школярів навчатиметься офлайн [ Редагувати ]
У Києві 240 тисяч батьків згодилися на те, щоб їхні діти-школярі продовжили навчання офлайн у навчальних закладах. Ця цифра перевищує показник 2022 року майже в 2,5 рази. У минулому році лише 94 тисячі батьків вирішили відправити своїх дітей до шкіл для навчання.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Зазначається, що навчання в початковій школі буде проводитись виключно в офлайн форматі.
Згідно з його висловлюваннями, на даний момент з 420 столичних шкіл, 417 мають придатні приміщення для навчання. Ці школи забезпечують майже 190 тисяч місць.
В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема, можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання. Проте - винятково для учнів старших класів", - каже Мондриївський.
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