У Києві 240 тисяч батьків згодилися на те, щоб їхні діти-школярі продовжили навчання офлайн у навчальних закладах. Ця цифра перевищує показник 2022 року майже в 2,5 рази. У минулому році лише 94 тисячі батьків вирішили відправити своїх дітей до шкіл для навчання.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що навчання в початковій школі буде проводитись виключно в офлайн форматі.

Згідно з його висловлюваннями, на даний момент з 420 столичних шкіл, 417 мають придатні приміщення для навчання. Ці школи забезпечують майже 190 тисяч місць.