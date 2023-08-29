Вища рада правосуддя тимчасово усунула від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя збив на смерть нацгвардійця на блокпості у Києві. Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

29 серпня Вища рада правосуддя прийняла рішення про тимчасове призупинення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира від виконання суддівських обов'язків. Це пов'язано з кримінальними звинуваченнями, що йому пред'явлені. Рішення буде діяти до винесення законного вироку суду або закриття кримінального провадження за цими обвинуваченнями.

Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії.