У майбутньому один з винищувачів F16, які незабаром надійдуть на озброєння Повітряних сил ЗСУ, отримає позивний "Джус" на честь загиблого українського пілота Андрія Пільщикова. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ти знищував росіян і був одним з кращих українських пілотів. Ти мріяв літати на F16 і в команді багато зробив для того, щоб Україна отримала ці літаки. Завжди смілива, глибока позиція, виключна експертиза… Справжній український офіцер, - написав Єрмак.

Керівник ОП також зазначив, що імʼя видатного пілота "назавжди вписане в історію України".

Нагадаємо, радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян зазначила, що слідство розглядає три версії авіакатастрофи в Житомирській області, унаслідок якої загинули три українські пілоти.