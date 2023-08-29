За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у середу, 30 серпня, очікується погіршення погодних умов в декількох областях України. За даними синоптиків, на заході країни передбачаються інтенсивні опади, можливі град та пориви вітру.

30 серпня у західних областях будуть грози, вдень очікується значна кількість опадів, на деяких територіях може йти град, а також спостерігатимуться пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Зазначається, що через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.