В росії розбився вертоліт ФСБ (відео) [ Редагувати ]
29 серпня на території Челябінської області розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією, наданою російською стороною, вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області з невідомих поки причин. За попередніми даними, унаслідок інциденту загинули всі члени екіпажу - четверо осіб, які перебували на борту.
Російські джерела також стверджують, що вертоліт належав ФСБ росії. За їх заявою, він зазнав аварії під час проведення навчального польоту, коли пілоти виконували маневр "зліт-посадка".
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