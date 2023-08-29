Уряд розширив список іноземців та осіб без громадянства, які мають можливість отримати дозвіл на імміграцію до України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три і більше років, а також особами, які служили у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоровʼя, - йдеться у повідомленні.

Крім цього, внесення пропозицій щодо встановлення імміграційних квот для вищезазначених груп осіб тепер віднесено до компетенції Міністерства оборони та Національної гвардії. Додатково був уточнений перелік необхідних документів для отримання імміграційного дозволу.